В России подвели итоги конкурса дополнительных имен для аэропортов

Обнародованы результаты конкурса "Великие имена России", в ходе которого россияне выбрали дополнительные имена для 47 аэропортов страны. В голосовании приняли участие около пяти миллионов человек.

Калининградский аэропорт, вокруг выбора имени для которого шла активная дискуссия, будет назван в честь императрицы Елизаветы Петровны. Она обогнала на десять тысяч голосов немецкого философа Иммануила Канта, который родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде. Против присвоения имени философа выступили депутат Государственной думы и начальник штаба Балтийского флота. Памятники Канту в Калининграде неизвестные облили краской.

Омский аэропорт получил имя советского генерала и военного инженера Дмитрия Карбышева. Ранее жюри конкурса "Великие имена России" исключило из шорт-листа претендентов на название для омского аэропорта имя основателя панк-рок группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Он лидировал на первом этапе голосования. Министр культуры России Владимир Мединский назвал поклонников Летова "узкой", "маргинальной", но "исключительно активной" аудиторией, а их инициативу – "бестолковым хайпом".

Московскому аэропорту Шереметьево будет присвоено имя поэта Александра Пушкина. Другой столичный аэропорт Домодедово будет назван в честь ученого Михаила Ломоносова.

Мурманский аэропорт получит имя последнего русского императора Николая II Романова, аэропорт Магадана назовут в честь актера и исполнителя песен Владимира Высоцкого, а воздушная гавань Петропавловска-Камчатского будет носить имя мореплавателя Витуса Беринга.

В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будет организован второй тур голосования из-за того, что там выбрали те же имена, что и в других городах.