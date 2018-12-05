Учителя потребовали завести на учеников уголовное дело за мемы

В Ленинградской области 12-летнего ученика Гатчинского лицея № 3 и его одноклассников хотели привлечь к уголовной ответственности за мемы на учителей. Заявление в прокуратуру написали преподаватели биологии и химии, которые чаще всего становились героями шуточных публикаций школьников. Об этом сообщает портал "Инфо24".

Как рассказала РБК мать одного из учеников Татьяна Кормина, её сын ходил на факультатив "Мемология", где нужно было разработать собственный проект. Он вместе с тремя друзьями придумали группу "ВКонтакте" о лицее". По её словам, позже сообщество расширилось. "Картинок стало много. Какие-то из них, видимо, обидели учителей". Мать школьника отметила, что создатели группы и она сама извинились перед учителями, но на педагогическом совете ей сообщили, что школа будет обращаться в прокуратуру и её сын не сможет больше учиться в лицее. В семьи детей, которые были указаны администраторами группы, приходили участковые, рассказала Кормина.

Через месяц после педсовета её вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних . Там выяснилось, что учителя написали заявление в прокуратуру по несуществующей статье "Оскорбление".

Позднее в Министерстве образования родителям посоветовали не забирать документы из лицея, пояснив, что публикация в интернете не может стать основанием для отчисления.