Власти Франции задумались над повышением "налога на богатство"

Французские власти могут повысить так называемый "налог на богатство" на фоне масштабных протестов. Об этом заявил представитель правительства Бенджамин Гриво, сообщает Reuters.

Президент страны Эммануэль Макрон подвергся критике после реформы, которая привела к сокращению налогов для состоятельных граждан. Теперь правительство намерено пересмотреть действующее законодательство.

Принятый ранее закон существенно облегчил положение богатых французов. С 2018 года "налогом на богатство" облагается лишь дорогая недвижимость, но не акции, облигации и другие ценные бумаги, как это было прежде. По замыслу Макрона, новое правило призвано повысить инвестиции в реальную экономику. Оппозиция называет реформу "подарком богатейшим французам".

Накануне власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо, а также пообещали не поднимать цены на электричество до мая 2019 года и не ужесточать условия проведения техосмотра частных машин. В результате государственная казна автоматически потеряет два миллиарда из четырёх миллиардов евро, которые должны были поступить в бюджет за счёт реформ.

По этому поводу президент США Дональд Трамп сказал, что Франция согласилась с его выводами о недостатках Парижского соглашения по климату. По его словам, этот документ ведет к повышению цен на бензин.

Во Франции уже третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо. Манифестации организовало движение так называемых "желтых жилетов". В митингах приняли учатие около 75 тысяч человек.