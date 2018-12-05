Вице-адмирал оскорбил великого философа. Leon Kremer #33

Имя родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта было внесено в список кандидатур для голосования о будущем названии Калининградского аэропорта. Но великий ученый, хоть и родился в Кёнигсберге и некоторое время являлся поданным России, победы в конкурсе одержать не смог. По мнению многих, у Канта - не та национальность. Памятник Канту в Калининграде залили краской, а имя имя стали очернять. Особенно отличились депутат Государственной думы Марат Бариев и вице-адмирал Балтийского флота Игорь Мухаметшин