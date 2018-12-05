Получатель задержанной таможней книги Гессен обратился в суд

Юрист Сергей Голубок обжаловал в суде действия сотрудников таможни петербургского аэропорта Пулково, которые изъяли бандероль с заказанной по интернету книгой американской журналистки Маши Гессен. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Голубок настаивает, что 20 ноября оперуполномоченный таможни забрал из офиса курьерской компании DHL поступившую туда 14 ноября бандероль с книгой, после чего вскрыл её. Адвокат назвал это нарушением права переписки и подчеркнул, что такие меры допускаются только по решению суда.

О том, что книгу Гессен "Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию”, задержали на таможне, Сергей Голубок рассказал 20 ноября.

Таможенный инспектор Пулковской таможни потребовала от юриста написать специальное письмо в DHL. В нём Голубок был вынужден заверить российские власти в том, что исследование Гессен не содержит "призывов к экстремистской и террористической деятельности" и не угрожает "интересам государств – членов Евразийского экономического союза” (ЕАЭС).

Руководитель международной правозащитной группы “Агора” юрист Павел Чиков назвал подобную проверку книг цензурой.