Вице-президент Международного союза биатлонистов сообщил об угрозах

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза сообщил об угрозах в свой адрес со стороны российских чиновников. В интервью чешскому изданию Lidové noviny он заявил, что угрозы связаны с его позицией по расследованию применения допинга в российском спорте.

Гамза неоднократно называл меры союза биатлонистов по решению проблемы допинга недостаточными и требовал не допускать Россию до соревнований. В частности, Гамза критиковал президента союза Андерса Бессеберга, которого СМИ подозревают в получении взятки за скрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов.

В настоящее время Международный союз биатлонистов расследует применение допинга четырьмя российскими спортсменами. Дело завели на основании допинг-проб, взятых в период с 2012 по 2015 год.

Согласно независимому докладу Всемирного антидопингового агентства, во время Олимпиады в Сочи в России действовала система по государственной поддержке допинга. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Кремль признал провал российской антидопинговой системы, но участие чиновников и спецслужб в подмене проб власти отрицают.