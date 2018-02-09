Не пустили. Присутствие России на Олимпиаде станет минимальным

9 февраля в Республике Корея состоится церемония открытия ХХIII Зимних Олимпийских игр. В соревнованиях, которые пройдут в городе Пхенчхан и продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран. Окончательный состав команды олимпийских атлетов из России (под таким названием сборная страны допущена к участиям в Играх) определился буквально за несколько часов до официального старта игр –​ значительная часть ведущих российских спортсменов так и не получила права в них участвовать. Таким образом, в Пхенчхане смогут выступить только 168 россиян.

Рано утром в пятницу по московскому времени выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пхёнчхане отклонила апелляции всех 47 россиян, оспаривавших решение Международного олимпийского комитета о их недопуске к участию в Олимпийских играх, которые открываются в эту пятницу. 45 спортсменов и два тренера не смогли доказать, что решение МОК было дискриминационным, произвольным или нечестным, говорится в постановлении суда. Международный олимпийский комитет одобрил решение спортивного арбитража и воспринял его как поддержку борьбы с допингом.

Таким образом, очередные Олимпийские игры пропустят: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (хоккей). Эта группа спортсменов подавала апелляции 6 февраля.

Также в Пхенчхан не поедут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (конькобежный спорт), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (санный спорт), и Сергей Чудинов (скелетон). Они подавали апелляции 7 февраля.

Решение выездной панели Спортивного арбитражного суда уже одобрило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). "Всемирное антидопинговое агентство приветствует заявление, сделанное сегодня выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS), которое отклонило заявление, поданное 6 февраля 2018 года 32 российскими спортсменами на решение Международного олимпийского комитета (МОК). Панель также отклонила заявку, поданную 7 февраля 2018 года 15 российскими спортсменами и тренерами на решение МОК", – сообщает пресс-служба ВАДА. "Эти решения являются приятной новостью для ВАДА, так как они приняты во имя интересов спортсменов и всех людей, которые занимаются чистым спортом", – заявил президент ВАДА Крейг Риди.

Также одобрил решение Спортивного арбитражного суда и Международный олимпийский комитет (МОК). "Мы приветствуем это решение, как поддержку борьбы с допингом и за чистоту всех спортсменов", – говорится в распространенном МОК заявлении.

Реакция официальных российских властей на решение спортивного арбитража была предсказуемой. Вице-премьер России Виталий Мутко считает, что решение CAS стало следствием давления на арбитраж, и назвал непрозрачной существующую в МОК процедуру приглашения спортсменов на игры. "CAS сложно выносить решения на фоне предыдущего давления. Если бы сейчас допустили, это был бы шок", – заявил Виталий Мутко агентству "Интерфакс". По его словам, процедура МОК по приглашению спортсменов "непрозрачна, противоречива, не добавляет авторитета ее авторам, создается иллюзия, что это частная вечеринка, и критериев допуска на нее много". Он отметил, что в целом ряде видов спорта международным спортсменам "не с кем конкурировать, недопуск россиян серьезно понизил конкурентную среду".

А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает принятое решение Спортивного арбитражного суда политическим. "Решение CAS оправдать, но не допустить к Олимпиаде российских спортсменов – из разряда чисто политических. Не испытываю сомнений, что оно принято под давлением МОК, фактически оказавшегося у разбитого корыта своих умозаключений, построенных на разбегающихся по воде кругах", – написал Косачев на своей странице в Фейсбуке в пятницу. По его словам, это следствие "призывов западных политиков "возместить" России за блестящую Олимпиаду в Сочи, за Украину и за Крым, за Сирию".

Предстоящее участие российских спортсменов в Олимпиаде уже давно было омрачено громким допинговым скандалом, в результате которого в декабре прошлого года МОК отстранил российскую олимпийскую сборную от участия в играх. Позднее спортсменам, которые смогли доказать, что не принимали допинг, разрешили участвовать в Олимпиаде – но под нейтральным флагом и без каких-либо государственных символов России. Их официальный статус – "олимпийские атлеты из России" (OAR). Приглашенные атлеты прошли строгий отбор двух специальных комиссий МОК.

В пресс-службе МОК пояснили, что отдельным болельщикам или группе фанатов не запрещается брать с собой на Олимпийские игры флаг страны, признанной Международным олимпийским комитетом, даже если ее участие в Олимпиаде "приостановлено".

Однако, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет это во внимание и оценит на предмет соблюдения решения исполкома организации от 5 декабря 2017 года, заявили в Международном олимпийском комитете.

Российские власти призывают к проведению альтернативной Олимпиады для отстраненных спортсменов и обещают выплатить им по 10 зарплат.

Сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде 5 декабря прошлого года. МОК решил, что российские власти на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российские чиновники не раз критиковали решение МОК, называя его политическим.

Накануне Олимпиады, 29 января, российский президент Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов, отправляющихся на зимние Олимпийские игры в Южной Корее за то, что власти "не смогли уберечь их от давления извне".

"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно не свойственными, чуждыми спорту событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то", – заявил Путин во время встречи с олимпийскими атлетами из России. Путин отметил, что в стране также складывается "сложная общественная оценка" ситуации, сложившейся вокруг участия спортсменов в предстоящей Олимпиаде. "Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить", – сказал Путин.

Решение МОК вызвало бурное обсуждение в федеральных российских СМИ. Патриотически настроенные ведущие призывали спортсменов к бойкоту Олимпиады, даже если их допинг-пробы оказались в порядке. Но эту позицию поддержали далеко не все олимпийцы.

Тем не менее ряд российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде, отказались ехать на соревнования. Речь идет о российской конькобежке Ольге Граф, которая получила приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Южной Корее. Спортсменка объяснила свое решение тем, что российские конькобежцы не смогут участвовать в командной гонке преследования – МОК не допустил их на Олимпиаду.

"Я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Тем не менее была готова отстаивать честь страны", – говорится в заявлении Граф. По ее мнению, "спорт стал разменной монетой в грязных политических играх".

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Граф завоевала две бронзовые медали, в том числе в командной гонке.

Также на Олимпийских играх не выступит олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым.

​Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал список критериев, на основании которых спортсменам из России могут отказать в участии в Олимпиаде. Среди 17 пунктов – упоминания в антидопинговых расследованиях двух комиссий МОК и докладе ВАДА, пометки на пробирках, содержание соли в пробах спортсменов, несоответствие ДНК и необъясненные отказы сдавать допинг-тесты.В качестве возможных причин недопуска упоминались и манипуляции со стероидами. Комиссия МОК также руководствовалась данными информаторов Всемирного антидопингового агентства и спортивных федераций. Кроме того, учитывалась попавшая в распоряжение комиссии электронная переписка. Заявки на участие в Играх подавали более 500 спортсменов из России, но большинство из них отклонили.

В марте 2017 года, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Тогда он призвал прислушаться к заявлениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и докладу независимой комиссии Ричарда Макларена, несмотря на то что в их работе были допущены "промахи". О том, что Путин, вероятно, знал о допинговых схемах в российском спорте, которые были созданы для обеспечения победы российских спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, на днях также заявил немецкий телеканал ARD со ссылкой на информатора WADA и бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По мнению Родченкова, решение об использовании допинга шло с самого верха, от президента. "Потому что только президент может назначить секретную службу ФСБ для выполнения такой конкретной задачи", – заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории в документальном фильме германского телевидения "Секретный случай допинг – олимпийский заговор".

Родченков, который сейчас скрывается в США, рассказал в прошлом году New York Times, что ФСБ организовала схемы, включающие подмену допинговых проб на Играх в Сочи в 2014 году, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами из российской сборной. Он также подтвердил содержание секретных документов, которые, согласно ARD, говорят о том, что государственная допинговая практика существовала для Олимпиады 2008 года в Пекине и Лондоне в 2012 году.

"Перед Пекином все было очень легко. Вы могли сделать все, что бы захотели, и все российские спортсмены в сборной использовали допинг. Мы изменили стратегию между Пекином 2008 и Лондоном 2012 года, насчет того, как скрыть допинг. Мы все контролировали", – сказал Родченков.

Международный олимпийский комитет провел повторные пробы олимпийских образцов с 2008 и 2012 годов, в результате которых было обнаружено, что 37 российских спортсменов, в том числе 20 медалистов, его использовали.

Комиссия Ричарда Макларена на протяжении нескольких лет занималась расследованиями государственной поддержки допинга в российском спорте. В результате обнародования первой части доклада Макларена в июле 2016 года Международный олимпийский комитет и спортивные федерации отстранили от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро около 100 российских спортсменов. Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. В ней сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады в 2014 году.

Спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов рассказал о том, как отразится допинговый скандал на результатах олимпийской сборной, кто несет ответственность за массовое отстранение российских спортсменов от престижных соревнований и стоит ли смотреть Олимпиаду по телевизору:

– Среди российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде, нет единства: кто-то едет и участвует, а кто-то, кого допустили, демонстративно отказывается ехать на Олимпиаду, участвовать в соревнованиях. Это последствия российской пропаганды, боязнь остаться без дальнейших каких-то преференций в спорте или просто такой патриотизм?

Ситуация для спортсменов достаточно сложная: сначала им говорили, что стоит отказаться, затем – что нужно ехать

– Ситуация для спортсменов достаточно сложная. С тех пор, как начался процесс, было объявлено, что россияне в виде страны не едут на Олимпиаду, что отменен российский флаг, гимн, спортсменам говорили, что стоит отказаться от Олимпиады. Затем были выступления Владимира Путина и других официальных лиц, которые сказали, что нет смысла лишаться участия в Олимпиаде, нужно ехать и участвовать в ней. Практически все дружно подхватили этот призыв, но некоторые решили не ехать. Было много проблем, некоторые отказались ехать по возрастным причинам, по каким-то другим, и на фоне общего решения ехать на игры несколько человек согласились с тем, что не поедут, и держатся довольно стойко. И это их полное право.

–​ Сильно ли история с допингом подорвала силу российской сборной, и как это теоретически может отразиться на результатах?

Отстранение россиян от Игр не прошло даром: некоторые перестали готовиться, некоторые готовятся формально

– Отразится, безусловно, сильно. Я бы сказал, что это решение отражается не только на сборной России, но и вообще на спортсменах в целом. Сейчас многие из них, наиболее сильные, до сих пор не знают, едут они или нет. Окончательное решение еще не принято, но некоторые спортсмены, узнав, что не едут, перестали готовиться, некоторые готовятся формально. Некоторые уже находятся в Пхенчхане, но не знают, участвуют ли они в Играх. В целом, конечно, состояние у них такое, что они участвовать в играх не будут. Конечно, отстранение россиян от Игр не прошло даром. Но, что называется, дело сделано, и сейчас мы можем надеяться только на самых трудоспособных российских атлетов, которые на что-то могут претендовать.

–​ Это может как-то отразиться на дальнейшем развитии российского олимпийского движения –​ эта вся история, скандал с массовой подменой допинговых проб?

Видимо, МОК взялся за дело серьезно

– Об этом пока говорить рано. Пока еще неясна полностью ситуация с Олимпиадой. Если в прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не участвовала практически вся сборная России по легкой атлетике, и не участвовала в полном составе вся паралимпийская команда, это о чем-то говорит. Это значит, что Международный олимпийский комитет, видимо, отчаявшись найти какие-то резонные доводы, применимые к россиянам, пошел на более серьезные шаги. Мы сколько угодно можем говорить: "А чем вы докажете? У вас нет доказательств", – но, видимо, МОК взялся за дело серьезно.

–​ Кто несет персональную ответственность за эту массовую подмену проб, за допинговый скандал на международном уровне –​ Мутко, Путин, кто-то еще?

Российская действительность такова, что без Путина тут не могло обойтись

– Изначально были названы как минимум два серьезных официальных деятеля – заместитель Виталия Мутко Юрий Нагорных, который формально признан виновным, и сам Мутко, который отвечал за всю подготовку. Но российская действительность такова, что без Путина тут не могло обойтись. Можно говорить, что президент невиновен, но все понимают, что дело все в нем, главные решения – его, как бы он ни устранялся от этого дела.

–​ А почему это было для него важно это все организовать?

Это было сделано за неимением достижений в других областях

– Тут все просто. Это было сделано за неимением других серьезных достижений в области экономики, в области народного хозяйства и так далее. Надо было хоть чем-то доказывать серьезность своих намерений. Это было решено сделать через спорт. Сталин в свое время тоже серьезно относился к спорту. Путин нашел свой путь, видимо, надеясь, что все сойдет с рук, но, похоже, это не проходит даром.

–​ Будете следить за Олимпиадой в этот раз?

– Ну конечно! Олимпиада – это же не только российский спорт и российский допинг. Олимпиада – это серьезный праздник спорта и серьезный набор достижений. Я буду следить за ней независимо от ситуации с Россией, – рассказал Алексей Кузнецов.

Ранее американская аналитическая компания Gracenote опубликовала медальный прогноз на зимние Олимпийские игры в корейском Пхенчхане, согласно которому сокращенная сборная России сможет завоевать на этом турнире только восемь медалей разного достоинства и займет место во второй десятке общего зачета.

Согласно прогнозу, наибольшее количество наград будет у норвежцев – 41 медаль (13 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых), на втором месте будет Германия (39, 14-11-14), на третьем – США (29, 11-6-12). Далее последуют Канада (28, 7-9-12) и Франция (21, 10-8-3).

Главной фавориткой среди оставшихся в команде россиян называют фигуристку Евгению Медведеву. Главными потерями для сборной – конькобежцев Павела Кулижникова и Дениса Юскова, каждый из которых должен был стать в Пхенчхане олимпийским чемпионом.