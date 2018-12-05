Суд отменил приговор политику и бизнесмену Девлетхану Алиханову

Президиум Верховного суда России отменил 5 декабря обвинительный приговор городского суда Петрозаводска в отношении бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации о Карелии Девлетхана Алиханова. Один из бывших лидеров карельской оппозиции провел под стражей в общей сложности три с половиной года, однако теперь он полностью оправдан.

Как сообщил Радио Свобода адвокат политика Михаил Шогин, вердикт Президиума Верховного суда России оказался для стороны защиты полной неожиданностью.

"Это второй случай в российской судебной практике, когда члены президиума вышли за рамки рассматриваемого вопроса и вынесли решение по всему приговору", – сказал Шогин.

На заседание президиума был вынесен вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Алиханова по решению Европейского суда по правам человека. В итоге члены президиума отменили не только эти постановления, но и сам обвинительный приговор городского суда Петрозаводска.

Девлетхан Алиханов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в начале 2015 года. Многие в республике сочли тогда уголовное преследование влиятельного политика и бизнесмена политически мотивированным – Алиханов не раз критиковал бывшего губернатора Александра Худилайнена, оставаясь при этом сторонником "Единой России".

В ноябре 2017 года судья городского суда Петрозаводска Наталья Маненок признала Девлетхана Алиханова виновным в совершении мошенничества с городской недвижимостью, в частности, при приватизации помещений, которые арендовал Сбербанк, хотя формально сам бизнесмен эти сделки не совершал. Маненок приговорила экс-депутата, бывшего члена Совета Федерации от Карелии и Почетного гражданина Петрозаводска к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сам бывший политик и бизнесмен свою вину не признал и после оглашения приговора обвинил судью в совершении преступления.