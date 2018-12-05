Минюст подтвердил, что выплатит компенсации участницам Pussy Riot

Россия подтвердила, что выплатит по решению Европейского суда по правам человека компенсацию трём участницам Pussy Riot за нарушение их прав на свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство в деле об акции панк-группы в храме Христа Спасителя. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Минюста России.

В ведомстве заявили, что "процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе Pussy Riot отсутствуют", и что "власти России добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений Европейского суда - вне независимо от того, кто их направляет".

Участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич получат положенные им денежные компенсации в течение трёх месяцев. Толоконниковой и Алёхиной ЕСПЧ присудил по 16 тысяч евро, Саиуцевич – 5 тысяч евро. Ещё 11 тысяч 750 евро Россия выплатит за судебные издержки и расходы.

4 декабря Европейский суд отказал правительству России в пересмотре решения по делу Pussy Riot, не найдя оснований для направления его в Большую палату.

Комментируя решение ЕСПЧ, Надежда Толоконникова призналась, что отбывая наказание в колонии не верила в положительный исход дела. Участница Pussy Riot написала на своей странице в Фейсбуке, что пребывала "в шоке от Мордовии", была "в полной апатии" и считала, что "её жизнь закончена". Она поблагодарила своего адвоката Ирину Хрунову за то, что "своим сопереживанием" та заставила её "биться за свою жизнь и не терять веру в кейс", даже когда Толоконникова "не верила сама в себя".

В конце февраля 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен" с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете, вызвав общественный резонанс. Позднее полиция задержала трёх участниц акции – Толоконникову, Алёхину и Самуцевич. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство.