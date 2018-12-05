Российские правозащитники выступили против ареста Пономарёва

Российские правозащитники высказали свое возмущение в связи с арестом на 25 суток Льва Пономарёва. Они потребовали Московский городской суд учесть нормы Европейской конвенции о защите прав человека при рассмотрении апелляции по приговору. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинской группы.

Письмо в защиту Пономарева уже подписали председатель Московской Хельсинкской Группы Людмила Алексеева, глава Фонда "Социальное партнерство" Валерий Борщев, директор центра "Сова" Александр Верховский, глава "Комитата против пыток" Игорь Каляпин, сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц, член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, председатель "Мемориала" Александр Черкасов, а также директор Фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил возмущение решением арестовать Пономарёва. По его мнению, суд мог ограничиться штрафом.

77-летний Пономарёв был арестован за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал акцию, написав о ней в Фейбсуке. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.