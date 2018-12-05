Суд арестовал правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток

Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток, сообщает корреспондент Радио Свобода. Главу общественного движения "За права человека" признали виновным в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия".

По версии обвинения, Пономарёв организовал акцию в поддержку арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети", которая прошла возле здания ФСБ в Москве 28 октября, посредством сообщения на своей странице в Фейсбуке. В протоколе, составленном на Пономарёва, было отмечено, что его "страница открыта к просмотру другим пользователям" и "имеет более 8 тысяч подписчиков".

В пресс-службе "За права человека" заявили, что решение об аресте правозащитника принято в связи с подготовкой им акции "Марш за мир. Против насилия", намеченного на 16 декабря. 3 декабря он подал в мэрию Москвы уведомление о проведении акции.

28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Акция в Москве была организована родителями обвиняемых – они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию в полном соответствии с законом.

Все акции прошли мирно, однако полиция задержала на них несколько десятков человек.