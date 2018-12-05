Суд арестовал правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток

Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва на 25 суток, сообщает корреспондент Радио Свобода. Главу общественного движения "За права человека" признали виновным в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия".
По версии обвинения, Пономарёв организовал акцию в поддержку арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети", которая прошла возле здания ФСБ в Москве 28 октября, посредством сообщения на своей странице в Фейсбуке. В протоколе, составленном на Пономарёва, было отмечено, что его "страница открыта к просмотру другим пользователям" и "имеет более 8 тысяч подписчиков".
- В пресс-службе "За права человека" заявили, что решение об аресте правозащитника принято в связи с подготовкой им акции "Марш за мир. Против насилия", намеченного на 16 декабря. 3 декабря он подал в мэрию Москвы уведомление о проведении акции.
- 28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Акция в Москве была организована родителями обвиняемых – они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию в полном соответствии с законом.
Все акции прошли мирно, однако полиция задержала на них несколько десятков человек.
- Ранее Льва Пономарёва оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку двух арестованных по делу "Нового величия" – Марии Дубовик и Анны Павликовой.
- Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, ещё шестеро – под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трёх мужчин, один из которых был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб.
- Уголовное дело о "террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему проходят 11 антифашистов и анархистов из Пензы и Санкт-Петербурга. По версии следствия, они готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Обвиняемые неоднократно заявляли, что давали показания под пытками. На прошлой неделе один из них – Дмитрий Пчелинцев – объявил голодовку.
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