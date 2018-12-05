Возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в океан

Возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской частной компании Space X упала в Атлантический океан. Однако, как утверждает глава SpaceX Илон Маск, ступень не получила серьёзных повреждений.

В компании также добавили, что получили "много данных, которые позволят понять, что произошло, и улучшить надежность" ракеты-носителя.

Тем временем грузовой корабль Dragon, который Falcon 9 отправила к Международной космической станции, успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели. Стыковка с МКС запланирована на 8 декабря. Корабль доставит на станцию две с половиной тонны грузов – продовольствие и материалы для научных экспериментов.