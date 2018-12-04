SpaceX запустила 19-ю по счету спутниковую ракету за год

Американская корпорация SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9. Это 19-я по числу ракета, запущенная в космос компанией предпринимателя Илона Маска в этом году, сообщил её основатель в твиттере.

Таким образом, SpaceX по сравнению с предыдущим годом увеличила количество запущенных ракет: в 2017-м их было восемнадцать. Ракета Falcon 9 одновременно вывела в космос 64 микроспутника. Это число – также рекорд для американской космонавтики. Мировой рекорд в этой сфере принадлежит Индии, где в прошлом году запустили ракету с 104 спутниками.

С Falcon 9 компании также впервые удалось использовать одну ракету-носитель трижды: предыдущие её запуски состоялись 11-го мая и 7-го августа. SpaceX и в этот раз пыталась сохранить ракету для следующего запуска: в Тихий океан отправился корабль с сетью, в которую должна была упасть ракета. Но поймать ракету не удалось – она упала в море.

SpaceX – компания американского миллиардера Илона Маска, в 2015 году впервые самостоятельно запустила спутниковую ракету в космос. Проект Илона Маска занимает передовую позицию в международной гонке за покорение и коммерческое использование космоса. Усилия компании направлены на снижение стоимости полётов в космос, с этой целью разрабатываются модели ракет многократного пользования, такие как Falcon 9. Илон Маск также заявлял, что SpaceX в дальнейшей перспективе планирует разработку ракеты, которая смогла бы полететь на Марс.