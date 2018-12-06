В Иваново отменили концерт молодёжной группы "Френдзона"

В Иваново отменён концерт молодёжной поп-панк группы "Френдзона", который должен был пройти 6 декабря. Об этом сообщается на странице группы во "ВКонтакте". До этого срывались выступления "Френдзоны" в Ярославле, Вологде, Красноярске и Кемерове.

В сообщении группы говорится, что в Иваново произошло "то же самое, что в Ярославле", где запланированный на 5 декабря концерт отменили после звонков из Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"), местного отдела полиции и санэпидемстанции. Ранее организаторы выступления получили предостережение от прокуратуры Ярославля. Группе пришлось повысить возрастную категорию до "16+" и убрать из трек-листа концерта несколько песен.

В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодёжи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея, группы IC3PEAK. Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".

По информации правозащитников, в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.