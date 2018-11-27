Павел Чиков: в ФСБ составлен чёрный список музыкантов

В Федеральной службе безопасности России составлен "чёрный список" музыкантов, чьи выступления необходимо срывать в регионах. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале. Юрист не уточнил источник информации.

В Перми во вторник сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета сорвали выступление электронной группы IC3PEAK. Музыканты сменили за сутки три площадки. Они успели отыграть два трека, после чего клуб блокировали сотрудники правоохранительных органов. Музыкантам предложили покинуть город и не пускали к ним адвоката. Правоохранители не объяснили причину, по которой они сорвали концерт.

Ранее стало известно, что несколько площадок отказались предоставить сцену для IC3PEAK, а организатора концерта задержали сотрудники полиции.

В понедельник организаторы концерта электронной группы сообщили о визите главы городского района с просьбой отменить мероприятие. Причиной послужила якобы суицидальная направленность текстов исполнителей.

23 ноября в Казани IC3PEAK за день сменила три площадки для проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить через 40 минут из-за появления полицейских и сотрудников МЧС. До этого правоохранительные органы сорвали выступление группы в Нижнем Новгороде. В этом году танцевальная группа начала петь песни на русском языке и затрагивать социальные темы.

В последнее время в российских регионах под давлением правоохранительных органов и общественных организаций регулярно отменяются концерты популярных среди молодёжи музыкантов. Чаще всего это объясняется защитой молодого поколения от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков". В частности, были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея и группы "Френдзона".