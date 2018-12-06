Треть россиян высказалась за налаживание отношений с Западом

Число россиян, которые считают необходимым "определенно налаживать" отношения с США и Европой, за год выросло с 24-х до 36 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада центра". 43 процента респондентов выбрали ответ "скорее да" и только 16 процентов считают, что налаживать отношения с западными странами не нужно.

Число тех, кто "очень обеспокоен" международной изоляцией России за год выросло с восьми до 21 процента. Ещё 22 процента опрошенных эта проблема беспокоит "довольно сильно". Треть выбрали своим ответом — "не слишком беспокоит", а 19 процентов респондентов сказали, что изоляция их совершенно не беспокоит.



Одновременно растёт и обеспокоенность россиян санкциями. Так число тех, кого они "очень беспокоят" выросло с семи до 20 процентов. Почти столько же (23 %) респондентов заявили, что подобные ограничения их "совершенно не беспокоят".

При этом россияне продолжают негативно относиться к Западу, отмечают социологи. 57 процентов сказали, что "в основном плохо" и "очень плохо" относятся к США, к странам Европейского союза негативно относятся 49 процентов россиян. ​

Отношения России и Запада находятся в кризисе с 2014 года. Тогда после аннексии Крыма и вмешательства России в конфликт на востоке Украины западные страны ввели санкции в отношении Москвы, которые неоднократно продлевались.



