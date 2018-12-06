"Посадил лично Путин": социальные сети об аресте Льва Пономарёва

В Рунете сегодня много пишут о странной жестокости суда по отношению к известному правозащитнику Льву Пономарёву.

В среду он получил 25 суток административного ареста:

Главу общественного движения "За права человека" признали виновным в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия".

По версии обвинения, Пономарёв организовал акцию в поддержку арестованных по уголовным делам "Нового величия" и "Сети", которая прошла возле здания ФСБ в Москве 28 октября, посредством сообщения на своей странице в Фейсбуке. В протоколе, составленном на Пономарёва, было отмечено, что его "страница открыта к просмотру другим пользователям" и "имеет более 8 тысяч подписчиков".

Иван Преображенский:

Это очень важный прецедент. Не мало кому известные региональные активисты из ВКонтактика, а известная фигура, правозащитник, входивший в разные президентские там советы, и из Фейсбука!

Теперь и так можно.

Антон Красовский:

Старейшего правозащитника, помощника академика Сахарова, одного из основателей "Мемориала" кинули в камеру на месяц за посты в фейсбуке. По беспределу пошли в общем.

Мария-Луиза Тирмастэ:

Жалкие путинские прихлебатели, на этот раз в лице товарища в судебной мантии, посадили на 25 суток человека с большой буквы, 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. Слов печатных нет.

Илья Яшин:

Еще раз: 77-летний пенсионер будет сидеть почти месяц за пост. Путинское правосудие во всей красе.

Игорь Каляпин:

Опасного экстремиста Пономарева отправили в камеру на 25 суток. Поздравляю вас, граждане, с новыми достижениями в области общественной безопасности и народовластия.

Сергей Удальцов:

Вы можете как угодно относиться к политическим взглядам Пономарева, но такое решение суда - это позор для российской власти

Наталья Мавлевич:

Жена Пескова получила крупный подряд на поставку соли в Крым, а Лев Пономарев получил 25 суток ареста.

Юлия Брискина:

А вообще - гуманисты. Могли бы и 26, и 30 суток дать, а так на НГ домой отпустят.

Евгений Ихлов:

За организацию антисоветского сборища около здания МГБ СССР доктору физ-мат. наук 77-ти лет полагалось бы 25 лет Солнечной Колымы... По очень-очень большой гуманности...

Прошло семь десятилетий, и Лев Пономарёв получил от всё того же подчекистского "правосудия" ровно в 365,25 раз меньше...

"Славь доброту игемона!"

Денис Лебедев:

Лев Александрович известен, как правозащитник ещё старой школы, в 80-е годы он был доверенным лицом Андрея Сахарова и одним из основателей правозащитной организации «Мемориал».

Он не смог пройти мимо издевательств над хоть и наивными, но гордыми и свободными людьми, призвав всех поддержать подростков, за что и был наказан.

Екатерина Шульман:

Это всё круги дела "Нового величия", но как-то незаметно они подобрались к Пономареву. Никакой информации об обвинении не было до самого приговора. Законодательство о массовых мероприятиях надо откручивать, конечно, хотя бы до состояния 2012 года. Сейчас это какой-то перманентный режим АТО, КТО и ВП.

Данила Гальперович:

Лев Пономарев - политический заключённый. Заключение 77-летнего ветерана демократического движения - это ясный случай подлой и трусливой мести за его противостояние чекистам. Свободу Льву Пономареву немедленно!

Виктор Шендерович:

В аресте Льва Пономарева меня удивляет только мое собственное удивление по этом поводу. Это атавизм. Психика перестраивается медленно - она еще существует в иллюзорном мире логики, прав и закона. А живем мы, и уже давно, в полицейском государстве, которое просто положило нас вниз лицом.

Позорные скоты.

И несчастная страна.

Владимир Кара-Мурза:

Этой осенью встречались со Львом Пономарёвым у него в офисе на Каланчёвке, записывали интервью для одного документального проекта – он рассказывал о своей работе на посту председателя комиссии Верховного Совета РФ по расследованию обстоятельств ГКЧП в 1991-1992 годах. Сегодня идейные последователи ГКЧП посадили 77-летнего человека на месяц в тюрьму за посты в соцсетях. Welcome to 2018. Сил и выдержки Вам, Лев Александрович. Это всё обязательно закончится. И Вы же ещё будете их расследовать.

Николай Травкин:

Нормальненько. Осталось только Людмиле Алексеевой суток 10 впаять. Ей за глаза хватит и Сам потом соболезнования выразит о невосполнимой утрате.

Артём Карапетов:

Я считаю, что ни один независимый судья в здравом уме и в ладах с совестью, выбирая между предлагаемыми на выбор в ст. 20.2 КоАП штрафом и административным арестом по делу о повторном нарушении наших правил проведения митингов (очевидно неконституционных, но это оставим за скобками), не выбрал бы административный арест, когда обвиняемый это 77-летний человек. Тут дело даже не в том, что это уважаемый правозащитник с именем; вопрос просто элементарного уважения к возрасту. Очевидно, ни о какой независимости суда по таким делам в РФ речь не идёт, так что вопрос понятно к кому: ну должны же быть какие-то «понятийные» табу, разве нет?

Что дальше? 91-летней Людмиле Алексеевой прописать изолятор? Сажать митингующих против пенсионной реформы ветеранов? Лишать родительских прав за участие детей в митингах?...

Андрей Зубов:

Тверской суд Москвы (судья Дмитрий Гордеев), какому бы давлению он ни подвергался из-вне, тяжко опозорил себя решением арестовать патриарха русского правозащитного движения, человека с натянутой как струна совестью ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОНОМАРЕВА.

Я глубоко уважаю Льва Александровича и такое решение суда лишь укрепило мое уважение к этому замечательному человеку.

Если осужденные судом вызывают почтение и уважение, а решения суда - чувство гадливости и презрения, КОТОРОЕ МЫ НЕ БОИМСЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ ИМ В ЛИЦО, это однозначно свидетельствует, что дела в государстве идут из рук вон плохо и развязка не за горами.

Леонид Гозман:

Судье Тверского суда г. Москвы

Дмитрию Гордееву

Ваша Честь!

Сегодня Вы отправили на 25 суток в тюрьму Льва Александровича Пономарева, семидесятисемилетнего правозащитника, доктора физико-математических наук, народного депутата РСФСР. Вы отправили его в тюрьму, проигнорировав все доводы и ходатайства защиты, истолковав все сомнения не в пользу обвиняемого, как положено по закону, а против него. Ваш приговор не соответствует даже далеко не совершенному законодательству РФ, не говоря уже о том, что он противоречит здравому смыслу и принципам гуманности.

Вы, Ваша Честь, конечно, можете сказать, что в нашей истории совершенно невиновных людей, не глядя на возраст, приговаривали не только к двадцати пяти суткам, но и к двадцати годам без права переписки, и к расстрелу, что на фоне тех Ваших коллег Вы – образец милосердия. Вы не совсем правы, Ваша Честь. Вы не менее преступны, чем они.

Как и они, Вы превращаете суд лишь в инструмент репрессивной системы. Как и они, Вы выносите приговор, ориентируясь лишь на приказ сверху – очевидно же, что Вы получили распоряжение признать Льва Александровича виновным и заключить его под стражу. Вас бы не расстреляли и не посадили, если бы Вы последовали своему гражданскому и профессиональному долгу и отказались выполнить этот преступный приказ. Но Вы его выполнили. А потому, Ваша Честь, я высказываю оценочное суждение, что нет у Вас ни чести, ни совести.

Ваши предшественники, на которых крови, в общем, не меньше, чем на самих палачах НКВД, остались, к сожалению, безнаказанными. Но времена изменились. Я искренне надеюсь, Ваша Честь, что Вы предстанете перед судом. И не только надеюсь, но и уверен, что Вашим детям будет стыдно за Вас.

Борис Вишневский:

Только мне кажется, что судью Гордеева, отправившего 77-летнего ЛьваПономарева под арест на 25 суток, следует называть не "Ваша честь", а "Ваше бесчестие"?

Лев Симкин:

В советское время судьи не были столь уж мягкосердечными, и все же уважали старость. На моей памяти - а это последние два десятилетия советской власти - пенсионеров, оказавшихся на скамье подсудимых, судьи жалели, даже за серьезные преступления старались не сажать. А уж за административные проступки - и говорить нечего. "Сутки" тем, кто помоложе, давали лишь за мелкое хулиганство, и то не за всякое, а еще за грубое неповиновение милиции. За остальное - штрафовали. Да и сроков больше 15 суток не существовало.

С начала нулевых по причине общей гуманизации начали сажать стариков, вначале предпринимателей за 60 и за 70, потом и до других дошло.

Это я к тому, что бесчеловечность постепенно вошла, так сказать, в правоохранительную норму. А согласовывал ли судья 25 суток 77-летнему автору заметки в фейсбуке или нет - дело десятое. Мог и не согласовывать - даже если его жестокое решение отменят, ничего ему не будет, в любом случае всегда лучше перебдеть.

Дмитрий Гудков:

Давайте, посадите меня тогда сразу на год - если уж срок ареста теперь зависит от аудитории. У вас, негодяи, как раз 13 числа в Коломне будет такая возможность.

Прятаться под мантиями, вешать на себя погоны и ордена - и несмотря на все эти цацки быть трусливыми подлецами - это все, что вы можете.

И каждый, кто сейчас не выступит в защиту, будет таким же.

Выступает и не оппозиционная публика.

Сергей Марков:

Льва Пономарева осудили на 25 суток за призывы к митингу. Мужику 77 лет. Отпустите его! Не позорьтесь! Это какая то неадекватность судебной системы и отсутствие контроля над административной системой. Отпустите 77летнего политика! А если с ним что случится в тюрьме? Потом Россию отмывать надо будет годы. Отпустите Льва Пономарева!

Максим Кононенко:

Пусть дедушка выпьет на воле, не надо ему кичу греть. Для кичи у нас Навальный. А Лев Пономарев у нас для лулзов, не отнимайте.

Вот такое мое гражданское мнение.

​Константин Калачёв:

Арест 77-ти летнего Льва Пономарева на 25 суток за публикацию в Facebook, в которой он призывал граждан прийти на несогласованную акцию, это форменное безобразие. Правозащитник занимается ровно тем, чем и должен заниматься. Из уважения к возрасту и заслугам перед нынешней элитой, которой Пономарев как оппозиционер и лидер "Дем.России" расчищал путь в конце 80-х - начале 90-х, можно было и минимальным штрафом обойтись, если уж исходить из dura lex sed lex. А лучше бы вообще не трогать человека.

В похожем ключе высказался и глава СПЧ Федотов, назвавший решение суда необъяснимым:

В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время

Андрей Десницкий:

Михаил Федотов, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, считает, что Лев Пономарев виновен, но можно было ограничиться штрафом.

Иногда лучше жевать, чем говорить.

Сергей Шаров-Делоне:

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов выразил возмущение решением Тверского суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева под административный арест на 25 суток.

«В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время», — подчеркнул Федотов.

То есть почему велосипедистов? Да потому что по евреям вопросов нет.

Варя Горностаева:

Вот и Михаил Федотов назвал "необъяснимым" задержание Льва Пономарева. Все смешнее и смешнее это слышать от председателя СПЧ. Хотя что тут смешного.

Николай Руденский:

"Необъяснимым". Будто он сюда вчера из кантона Ури приехал. Умеет же человек дурака включить.

Тихон Дзядко:

Если 11го декабря на встрече с Путиным никто из членов Совета по правам человека не заговорит об этом - можно будет окончательно забыть о существовании СПЧ. Как думаете - скажут?

Александр Рыклин:

А у нас, замечу, только что обнародован новый состав СПЧ при президенте, и некоторые его новые члены обстоятельно и пространно объясняли, по каким причинам они решились на столь нетривиальный поступок - вошли в путинский совет... Так, может, попробуете вызволить коллегу из застенков? Как? Ну, например, вставайте по очереди в одиночный пикет возле Лубянки или АП... Или, взявшись за руки, выйдите на Красную площадь с портретами Пономарева... Заметная была бы история...Или все вместе упадите в ноги Путину.. Пономарев же ваш коллега и товарищ... И, между прочим, когда другие кривили губы при упоминании имени Михаила Федотова (и с моей точки зрения имели на то все основания), Лев Пономарев всегда говорил, что будет и дальше сотрудничать с ним по правозащитным вопросам...

Или станете ждать, когда в спецприемник увезут Людмилу Алексееву?

Кирилл Шулика:

СПЧ выступил за то, чтобы Льва Пономарева не сажать на 25 суток, а оштрафовать за репост. Видимо, это еще пока старый состав, без Кати Винокуровой. А потом будет не все так однозначно...

Но когда СПЧ размышляет - сажать за репост или оштрафовать, то как-то не понимаешь, это точно правозащитники? Нет, вот точно прямо, это СПЧ, а не совет по делам казачества?

Это к дискуссиям о "доброте АП". Да, добрые оштрафуют за репост, а злые посадят.

Тем более волна либерализации наказаний за репост уже пошла, все, кто хотел уже выступили гуманистами, поэтому можно возвращаться на исходные позиции.

Михаил Гохман:

Извините, конечно, но это момент истины. Совершенно понятно, что сотрудничать с этой властью нельзя. Ни под каким видом. Пусть генералов фсин правозащитниками назначают.

Олег Пшеничный:

Всем известно про некоторые юридические принципы («с учетом характеристики личности etc”).

Но:

1) если бы за такой же постинг молодой здоровый человек без заслуг перед былой демократией, получил 25 суток, - тогда это более терпимо, что ли?

2) сам этот закон - антиправовой и антиконституционный

Пономарев-то и получил именно за то, что вступился за молодых, «никому не известных людей». И он выступает за право, он ничего не нарушил.

Свободу Льву Пономареву и всем молодым людям!

Федотов, фу на тебя с твоим штрафом для Пономарева.

Илья Вайцман:

Я не понимаю, почему все кричат про "плохой суд", который арестовал Льва Пономарева, клеймят позором "судью" и все такое. При чем тут этот безликий "...ский суд г.Москвы", при чем тут какой-то "судья" (его имя/персона значения не имеет во-об-ще)?

Льва Пономарева (и всех других политзаключенных) посадил лично гр. путин. Чужими руками, но для "чекистов" это вполне "традиционно" - посадил сначала всех "судей" в их кресла своими персональным указами и всех "депутатов" с помощью спецопераций, полицейских генералов, Бастрыкина, Чайку (кого я там еще забыл?), а потом они - исполняя волю "хозяина" - сажают нас. А в случае Л.Пономарева еще и непосредственно "мнение" из АП РФ было, наверняка.

Какой "суд", какой "судья"?? <пожал плечами> Нет, в плане персональной ответственности за содеянное - да, но проклинать их...? Трата эмоций не по делу и не по адресу.

Евгений Шестаков:

Не все так однозначно, поверьте, Владимир Владимирович очень мучился, вынося приговор Пономареву. Быть бессменным главой ядерной державы с самой большой территорией на планете и совать старикашке в зубы 25 суток вместо давно заслуженных 25 лет - это больно.

Александр Морозов:

Все знают, что Лев Пономарев был одной ключевых общественных фигур в момент перехода власти от Горбачева к Ельцину в Москве в тот исторический момент, когда от каждого требовалось какое-то усилие, чтобы закончить "советский период". Потом он выбрал себе путь правозащитника (хотя мог бы и стать "чиновником московской мэрии" или еще каким-то важным чином) - таков его склад ума и темперамент. И он прожил 25 лет - лидером одной из правозащитных организаций. Все эти годы власть - а она непрерывно трансформировалась от лучшего к худшего, пока не дошла до похабного состояния - признавала его "исторический статус". И вот наконец он получил 25 суток ареста.

Это прекрасное событие. На одной стороне вся эта испохабившая "машина власти" - а на другой Пономарев. У меня даже нет "протестного чувства" по этому поводу. Прожить жизнь так, чтобы в 77 лет получить 25 суток ареста за высказывание - это же совершенно не стыдно потом будет стоять у дверей ап.Петра.

Аркадий Дубнов:

Хотите знать, кому обязан 77-летний Лев Пономарев своими 25 сутками ареста?

И почему власть только месяц спустя вспомнила про совершенное им «злодеяние», призыва выйти на площадь, - да ещё на Лубянку, - в защиту подростков из «Сети» и «Нового величия»?

Отвечаю: виноваты Его Превосходительство президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство. Это они вчера предательски уступили французским «желтым жилетам», их мощным трехнедельным протестам против повышения цен на бензин и объявили полугодовой мораторий на это.

«Повышение налогов не стоит единства народа, заявил французский премьер Эдуар Филипп, - я услышал гнев французов»

Так вот, даже не вздумайте повторять и не пытайтесь пробовать, хмуро вещают нам через судью Тверского суда из Кремля и Лубянки, наказав 77-летнего правозащитника, - подавим любые ваши протесты, против пыток или против войны, неважно, подавим в зародыше и пересажаем всех ваших детей, кто откроет рот или будет ходить молча.

Понятнааа!!??

И наш Путин не ваш Макрон

Сергей Пархоменко:

Михаил Федотов, глава свежереформированного Совета по правам человека, назвал "НЕОБЪЯСНИМЫМ" приговор Тверского районного суда о 25-суточном аресте для правозащитника Льва Пономарева.

На самом деле, объяснение есть, и оно очень понятное и полное совершенно очевидного практического смысла. Помимо демонстративной жестокости в отношении 77-летнего человека, при помощи которой нам всем еще раз дают знать, что никто не может рассчитывать не только на снисхождение, но и просто на разумное рассмотрение дела, когда речь идет "о политике" и о гражданском праве на протест, - в решении видно хладнокровное и расчетливое послание.

Это послание адресовано Европейскому Суду по правам человека. Это грубая и наглая оплеуха европейскому суду и в целом - европейскому правосудию вместе с Европейской конвенцией по правам человека, лежащей в его основе.

Если быть точным - это прямой ответ на решение ЕСПЧ по делу Навального, принятое совсем недавно, в середине ноября.

Большая Коллегия ЕСПЧ в том решении приняла отдельное постановление в рамках Статьи 46 Европейской Конвенции. Вот текст (в моем корявом переводе):

"...О Статье 46.

Суд повторил свои предыдущие прецедентные решения о том, что российское законодательство о демонстрациях, протестах и собраниях не предоставляет надлежащих гарантий против произвольного вмешательства..., и что имели место нарушения Статьи 11, поскольку собрания были рассеяны только потому, что для них не было надлежащего разрешения(...). В деле г-на Навального суд также обнаружил «структурное несоответствие» (“structural inadequacy”) в нормативной базе.

Суд призвал Россию предоставить правовой механизм для органов исполнительной власти, чтобы было должным образом учтено фундаментальное значение права на мирные собрания и проявлена необходимая терпимость к несанкционированным мирным собраниям."

Статья 11 Конвенции о правах человека, которая тут упоминается, это статья о гарантиях свободы собраний и объединений. Она звучит так:

"1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц...."

То есть речь идет о том, что ЕСПЧ много раз уже принимал решения, смысл которых состоял в том, что в России снова и снова применяют силу к участникам мирных демонстраций и собраний, и потом подвергают их наказаниям по суду, - НА ТОМ ЕДИНСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ, ЧТО У НИХ "НЕ БЫЛО СОГЛАСОВАНИЯ". Именно так: не потому, что собрание представляло для кого-нибудь опасность, грозило каким-нибудь неудобством для кого-нибудь или нарушало чьи-нибудь права, - а потому, что власти отказали организаторам в согласовательном документе.

Таких решений Европейским судом было принято, повторю уже множество, и Российские власти упорно и демонстративно отказывались обращать на них внимание и предпринимать какие бы то ни было усилия для их исполнения: поэтому теперь ЕСПЧ и принял решение по Статье 46 - это статья как раз об "обязательной силе и исполнения постановлений" суда всеми странами, участниками европейской правовой системы.

Россия, со своей стороны, многократно показывала всем интересующимся, что вертела эту европейскую правовую систему на... ну, скажем, на Путине.

Несколько разобранных ЕСПЧ случаев Навального - именно таковы: митинги, шествия и демонстрации, за которые он был осужден, носили мирный характер, никому ничем не угрожали и были "незаконными" только в одном смысле: у них не было согласования, требование которого, не забудем напомнить еще и еще раз, само по себе противоречит российской Конституции.

А теперь в точности таков же случай Льва Пономарева: шествие "За наших и ваших детей", в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и дела "Сети", прошедшее возле здания ФСБ на Лубянке больше месяца назад - 28 октября - было мирным. Ни единой претензии организаторам тогда не было высказано, ни один волос не упал ни с чьей головы, ни одна клумба не была вытоптана и ни одно стекло не было разбито. Никто даже не был задержан (за исключением нескольких человек, продолживших поход на Тверской уже после того, как Пономарев объявил акцию законченной). Единственное прегрешение Пономарева и его коллег заключается в том, что он не получил согласования, а поступил в соответствии с многократными решениями ЕСПЧ: нет насилия, нет реальных нарушений, нет действительной опасности, - не может быть ни запрета, ни разгона. И не может быть ничьей вины.

Мы все радовались решению ЕСПЧ по делам Навального и громко интересовались, что ответит на это российский суд и российский законодатель.

Ну вот - ответ получен. 77-летний Лев Пономарев, один из старейших, во всех смыслах слова, российских правозащитников, человек, много лет призывавший своих сторонников к "мирному и конструктивному диалогу" с властью, - принес нам этот ответ. И ближайшие 25 суток будет нам всем его втолковывать: молча, но очень ясно и очень отчетливо - сидя на нарах.

Глеб Кузнецов:

Историю с Львом Пономаревым, посаженным за репост в 77 лет, было бы несправедливо сводить к судье. Судья формально пришел из пункта А в пункт Б. Ничего бы не произошло без следователя и прокурора, которые траекторию эту нарисовали. Далее можно рассуждать, почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам "детей" наиболее активного поколения нужно обязательно добавить посадку наших же "родителей". Какой толк в этом символическом действии, какой урок стремятся дать, не ясно.

Но логика выстраивается очень странная. В Москве - дела ПИКа, дело Альбац с штрафом выплаченным, запрет (отмененный) на акцию у Соловецкого камня (запрет этот несостоявшийся превратил достаточно формальное мероприятие из серии "историческая память" в остроактуальное политическое событие), посадка Пономарева сегодняшняя, в Питере - запрет на акцию КПРФ (КПРФ, Карл, в Питере на 7ое ноября, Карл!) у "Авроры" 7 (традиционную и все равно состоявшуюся "несанкционированно", но без арестов), агрессия против нишевых и никому по большому счету неизвестных музыкантов, практически ежедневные сообщения о новых пытках в заведениях ФСИН и т.п.

Вот что это такое? Пароксизм государственного насилия? Это смешно. Только сегодня с коллегой обсуждали, что разница нас с Америкой в том, что для них "mass shooting" это по части гражданского общества, а для нас буквальный перевод этого словосочетания "массовый расстрел" - это исключительно к государственному насилию. По нашим меркам, происходящее сегодня есть что угодно, но не спланированное государственное насилие, и негативная реакция в том числе лояльных страт это подтверждает.

У меня нет версий, почему в ситуации когда любая компромиссная, диалоговая стратегия окупит сама себя мгновенно, когда главное неудовлетворенное требование фрустрированных общественных групп - это не решение их проблем, а диалог как таковой, просто в тупую голову общение, из всех возможных стратегий реагирования применяется государственное насилие с двумя характеристиками: а) прямое и недвусмысленное б) очень слабое с точки зрения российского исторического опыта. Раздражающее, оскорбляющее, но не вызывающее ужас. Преодолимое. Штраф соберем, посаженных отобьем и так далее.

Думаю, что если найти силу, которая стоит за этими недорепрессивными решениями, мы ответим себе на главный вопрос момента - кто у нас тут главный агент влияния и шпион враждебных держав. Но уверен, что силы этой как бы и не существует. Просто средние во всех смыслах - и по образованию, и по зарплате, и по статусу - люди выполняют то, что считают своей - с 10 до 6 - работой.

Это как аутоимунное заболевание: клетки, ответственные за иммунитет, делают ровно то, что могут и должны делать, но организм в результате этого чувствует себя все хуже и хуже. Здравый смысл, понимание соотношения "акция - реакция" должно вернуться в работу наших героических органов. В конце концов, они просто работают с 10 до 6 5 дней в неделю, а те, кто является контрагентами "с другой стороны" во всех этих историях ненавидят их 24\7. Да и новые группы - вроде врачей - добавляются. На дистанции "мелкое насилие в рабочее время" - это проигрышная стратегия.

Михаил Виноградов:

Удивительная способность судебной системы одной рукой бороться за уважение себе (требовать введения дресс-кодов и расстреливать за сомнения в независимости и беспристрастности суда), а другой - выносить приговоры, откровенно троллящие разумные представления о законности и морали.

Два в одном.