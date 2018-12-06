Великобритания с 7 декабря приостанавливает выдачу виз инвестора

Власти Великобритании с 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз для состоятельных иностранцев в рамках реформ по борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью. Ориентировочно, выдача виз инвесторов возобновится в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел.

На эти визы, которые называют "золотыми", могли рассчитывать те, кто был готов вложить в британскую экономику не менее двух миллионов фунтов стерлингов (2,5 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Лондон намерен ужесточить процедуру получения "золотой визы". В новые правила выдачи виз будут включены требования о проверке финансовых и бизнес-интересов заявителей. Государственные бонды исключат из списка инвестиций, которые дают право на жительство в Великобритании. Соискателям также нужно будет доказать, что деньги, которые они собираются инвестировать в британскую экономику, были в их распоряжении в течение двух лет до подачи заявления. Власти страны также решили пересмотреть все подобные визы, выданные до весны 2015 года.

Сильнее всего эти изменения могут повлиять на богатых россиян, отмечает Bloomberg. Так весной этого года британские власти не продлили визу инвестора Роману Абрамовичу. Ранее на сайте британского парламента был опубликован доклад "о грязных деньгах" из России. Его авторы призвали усилить инструменты финансового давления на Владимира Путина и его окружение.