Лондон требует от Абрамовича доказать законность состояния

Российский олигарх Роман Абрамович для получения новой инвестиционной визы в Великобритании должен подтвердить британским властям, что его состояние заработано законным путем. Об этом сообщает The Telegraph.

Этого требуют, новые, более жесткие правила получения визы. Однако сложившаяся ситуация не означает проведение расследования в отношении Абрамовича, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщили, что Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора, которуювыдают при вложении в британскую экономику от 2 миллионов фунтов стерлингов. Срок действия предыдущей визы Абрамовича истек в апреле. Информации об официальном отказе в выдаче нет. Из-за отсутствия визы Абрамович не смог присутствоватьв минувшую субботу на финальном матче Кубка Англии по футболу. Принадлежащий российскому олигарху клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед".

Накануне на сайте британского парламента был опубликован доклад о "грязных деньгах" из России. Его авторы заявляют, что использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании и призывают усилить инструменты финансового давления на Владимира Путина и его окружение.

Ранее глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила о начале проверки сотен виз, выданных состоятельным россиянам. Лондон пошел на этот шаг после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.