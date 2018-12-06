Олимпийский комитет РФ обжаловал решение Мосгорсуда по Зубкову

Олимпийский комитет России обжаловал решение Московского городского суда, разрешившего бобслеисту Александру Зубкову называться олимпийским чемпионом в России. В ОКР считают, что российский суд не имел права пересматривать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.Жалоба подана по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК).

Как отметили в Олимпийском комитете России, определение Мосгорсуда может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпийских играх в 2020 году, если будет установлено, что Москва не исполняет положения хартии МОК. Кроме того, это может привести к непризнанию решения спортивного арбитража по 28 российским спортсменам, оправданных по делу о допинге.

21 ноября Московский городской суд впервые в истории спора разрешил президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову не исполнять решение Спортивного арбитражного суда и не возвращать две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты на играх в Сочи.