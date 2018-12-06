В Москве проходит пикет в поддержку Льва Пономарёва

В Москве у администрации президента проходит пикет в поддержку правозащитника Льва Пономарёва, которого накануне арестовали на 25 суток по обвинению в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сегодня президентский Совет по правам человека обратился в прокуратуру с просьбой поддержать смягчение наказания для Пономарёва. Ранее глава совета Михаил Федотов подчеркнул, что суд мог бы ограничиться штрафом.

Обоснованность ареста также просит проверить уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Освободить правозащитника требует международная организация Amnesty International. Там подчеркнули, что Лев Пономарёв является одним из столпов правозащитного движения в России, а власти его арестом продемонстрировали свое презрение к правам человека.