В Москве проходит пикет в поддержку Льва Пономарёва

В Москве у администрации президента проходит пикет в поддержку правозащитника Льва Пономарёва, которого накануне арестовали на 25 суток по обвинению в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Сегодня президентский Совет по правам человека обратился в прокуратуру с просьбой поддержать смягчение наказания для Пономарёва. Ранее глава совета Михаил Федотов подчеркнул, что суд мог бы ограничиться штрафом.
Обоснованность ареста также просит проверить уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Освободить правозащитника требует международная организация Amnesty International. Там подчеркнули, что Лев Пономарёв является одним из столпов правозащитного движения в России, а власти его арестом продемонстрировали свое презрение к правам человека.
- В защиту Пономарёва уже выступили многие известные российские правозащитники, включая председателя Московской Хельсинкской Группы Людмилу Алексееву, главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина и председателя "Мемориала" Александра Черкасова.
- 77-летний Пономарёв был арестован за акцию в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в Фейбсуке. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.
- Ранее Льва Пономарёва оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку двух арестованных по делу "Нового величия" – Марии Дубовик и Анны Павликовой.
- 28 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону прошли акции в поддержку обвиняемых по уголовным делам "Нового величия" и "Сети". Акция в Москве была организована родителями обвиняемых – они требовали прекратить уголовное преследование своих детей. Мероприятие не было согласовано с властями, хотя заявители подавали уведомления в мэрию в полном соответствии с законом.
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