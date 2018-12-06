Жертвами убийств "чести" на Северном Кавказе за 10 лет стали 36 женщин

Политолог из Ростова-на-Дону провела 70 интервью с жителями Дагестана, Ингушетии и Чечни на запретную тему - об убийствах "чести". Результатом этого исследования стал доклад Нидерландского фонда "Правовая инициатива", обнародованный 6 декабря. Авторы доклада уверены, что проблема убийств "чести" намного шире, чем представлено в докладе: убийства замалчиваются и обществом, и органами власти.

Исследование кандидата политических наук Саиды Сиражудиновой, президента Центра изучения региональных проблем Кавказа, установило 33 случая убийств "чести" в период с 2008 по 2017 год. В результате этих преступлений погибло 39 человек, из них 36 женщин и трое мужчин.

В трёх случаях были убиты мужчина и женщина, в одном – три женщины (житель Ингушетии убил двоюродную сестру и двоих её дочерей), ещё в одном – две (другой житель Дагестана убил дочерей 17 и 19 лет). 22 случая из 33 произошли в Дагестане, 2 – в Ингушетии и 9 – в Чечне, впрочем, Дагестан стоит на первом месте не потому, что там убивают чаще, а просто местные власти более склонны к расследованию подобных преступлений, а в обществе больше людей, осуждающих подобную практику, говорится в опубликованном докладе.

По оценкам ООН в мире ежегодно совершается около 5 тысяч убийств "чести".

Подробнее о докладе фонда "Правовая инициатива" читайте в материале Радио Свобода.