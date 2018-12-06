В Крыму задержали адвоката, который защищает крымских татар

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который представляет в судах интересы крымско-татарских активистов. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Курбединова подозревают в публикации символики запрещенной организации в социальных сетях. Адвокат направлялся в офис из дома, когда его задержали полицейские и доставили в управление МВД по Крыму и Севастополю. Оттуда он позвонил коллеге Эдему Семедляеву, который направляется сейчас к нему для оказания юридической помощи.

В начале ноября Курбединову вручили предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. В офис, где работает он и другие адвокаты, пришел прокурор в сопровождении вооруженных людей. В документе, который он принес, говорилось, что в отношении Курбединова и его коллег велись оперативно-разыскные мероприятия. Сам адвокат считает действия властей незаконными.

В январе 2017 года Курбединов был арестован на 10 суток административного ареста по аналогичному обвинению. Тогда сотрудник "Центра Э" вместе с постами с изображением символики запрещенной в России исламской партии Хизб ут-Тахрир во "ВКонтакте" пытался приобщить к материалам дела такие же посты в Facebook, однако судья не позволила это сделать.