В Крыму прокурор вручил предостережение адвокату Курбединову

В аннексированном Россией Крыму прокурор вручил предостережение о недопустимости экстремистской деятельности адвокату Эмилю Курбединову, который часто представляет в судах интересы крымско-татарских активистов. Об этом во вторник сообщило движение "Крымская солидарность".

В офис, где работает Курбединов и другие адвокаты, пришел прокурор Валентин Чуприна в сопровождении вооруженных людей. В документе, который он принес, говорится, что в отношении Курбединова и его коллег велись оперативно-розыскные мероприятия. Сам адвокат считает действия властей незаконными.

По словам Курбединова, ранее такие же предупреждения получили адвокаты Эдем Семедляев и Лиля Гемеджи, которые также защищают крымских активистов. Они, в частности, занимаются делами, связанными с мусульманским объединением "Хизб Ут-Тахрир". В России оно признано экстремистской группировкой и запрещено.

В Крыму местных активистов часто обыскивают и задерживают именно под предлогом борьбы с "Хизб Ут-Тахрир".