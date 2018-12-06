Автору частушек о судьях суд назначили компенсацию в 15 тысяч рублей

Жительница Саратова Наталья Ковалёва отсудила 15 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме из-за частушек про судей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Иск Ковалёвой суд удовлетворил частично. Ранее она оценила моральный и материальный ущерб в миллион рублей.

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В иске о компенсации Ковалёва указала, что испытывала чувство беспомощности и страданий за переживания родственников, на которых оказывалось давление из-за возбужденного против неё дела. Кроме того, из-за уголовного преследования Ковалева вынуждена была оставить работу в Москве и вернуться в Саратов. В результате она потеряла более 35 тысяч рублей зарплаты.

Уголовное дело об экстремизме в отношении Ковалёвой возбудили в августе. В октябре оно было закрыто на основании постановления пленума Верховного суда России, который рекомендовал при рассмотрении подобных случаев учитывать контекст.

Ковалёва назвала свои частушки способом сообщить о коррупции в судейском корпусе. Она начала размещать их на YouTube в апреле после того, как, по её словам, стала жертвой банковского мошенничества и не сумела через суд защитить свои права.