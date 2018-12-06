Тереза Мэй допустила отказ от Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о наличии трех вариантов, которые предстоит рассмотреть парламенту по вопросу выхода страны из Евросоюза: утвердить достигнутое соглашение по Брекзиту, выйти из состава ЕС без соглашения либо вовсе отказаться от Брекзита. Об этом сообщает Reuters.

"Ясно, что в Палате общин есть те, кто хочет сорвать Брекзит и пойти против решения британского народа, и это неправильно", – заявила Мэй.

Она не ответила на вопрос о плане действий на случай выхода из ЕС без заключения договора с Брюсселем.

Ранее советник Европейского суда в Люксембурге указал, что Великобритания может остановить Брекзит в одностороннем порядке.

На саммите Евросоюза 25 ноября страны-участницы одобрили проект соглашения о Брекзите. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Затем наступит так называемый "переходный" период, который продлится до конца 2020 года. Судьба документа остаётся неясной внутри самой Британии: у премьер-министра Терезы Мэй пока недостаточно голосов, чтобы провести его через Палату общин.