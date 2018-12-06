"Деньги есть". Медведев нашёл 23 миллиарда на национальные проекты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у государства найдутся 23 миллиарда рублей на реализацию 12 национальных проектов. “Все, что является актуальным для развития страны, туда попало. Я считаю, что это очень амбициозные цели, о чем и Владимир Владимирович (Путин — РС) сказал, но в то же время я абсолютно уверен, это нам по силам. Деньги есть”, — заявил глава правительства в ходе интервью российским телеканалам. Трансляцию вёл телеканал Россия-24.

В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок. Они нужны для выполнения целей его майского указа. Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни, снижения уровня бедности и ускорение темпов роста ВВП выше среднемировых.

По оценке первого вице-премьера Антона Силуанова в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 триллионов рублей.

На этой неделе Всемирный банк отмечал в своём докладе, что снижение бедности в России — реальная задача перед правительством, а ускорение роста экономики в поставленные сроки — нет.

В 2016 году авторы интернет-петиции собрали около 300 тысяч подписей за отставку Медведева после того, как в сети стало популярно видео его общения с жителями аннексированного Крыма. Его фраза пенсионерам “денег нет, но вы держитесь” стала интернет-мемом.

В 2017 году в ходе интервью телеканалам Медведев уже произносил фразу “Деньги есть”, обыгрывая мем со своим участием.

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