В Минобороны ответили на проход эсминца США у побережья РФ

Минобороны России прокомментировало проход у российского побережья входящего в состав Тихоокеанского флота США эсминца USS McCampbell. США утверждают, что тот проплыл в находящемся недалеко от Владивостока районе Японского моря.

Американский корабль не приблизился к российским берегам ближе чем на 100 километров, говорится в заявлении Министерства обороны. В ответ на действия США Россия отправила в район нахождения судна технику Тихоокеанского флота. По словам представителя министерства Игоря Конашенкова, экипаж американского эсминца тогда попытался "на максимальной скорости уйти" от сопровождавших его российских кораблей и самолётов.

Американский USS McCampbell сейчас находится в 400 километрах от территориальных вод России, утверждает представитель Минобороны.

В Тихоокеанском флоте США ранее заявили, что американский эсминец прошел недалеко от залива Петра Великого в Японском море, расположенного на юге Приморского края. Таким образом, Вашингтон "оспорил чрезмерные требования России и отстоял права США и других стран на законное использование морских пространств",​ говорится в заявлении пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.

Соединенные Штаты не признают законными российские территориальные требования на участки Японского моря, находящиеся вне пределов 12-мильной зоны. Заявляя свои претензии на эти территории, Москва нарушает международное законодательство, утверждают в ВМС США. Поход американского эсминца, оснащенного системой запуска крылатых ракет "Томагавк", стал демонстрацией способности США "летать, плавать и вести деятельность везде, где это позволяет международное право", говорится в заявлении.

Залив Петра Великого – крупнейшая бухта Японского моря, на берегу которой находится Владивосток. Здесь же размещена база российского Тихоокеанского флота.