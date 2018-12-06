Деньги есть, но не у вас: пресс-конференция Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги года на пресс-конференции для журналистов пяти телеканалов, которую транслировала в прямом эфире "Россия-24". О том, какие темы оказались обойдены вниманием в интервью премьер-министра, пишет телеграм-канал Методичка:
Сегодняшнее интервью Медведева российским телеканалам – самое деполитизированное с 2012 года, т.е. с момента возвращения Путина на пост президента.
Премьеру не задали ни одного вопроса на общественно-политическую тему – ни про рэп, ни про посадки за репосты, ни про выборы губернаторов, к которым он как глава ЕР имеет непосредственное отношение. Медведев окончательно утвердился как главный завхоз, хотя представить это раньше было невозможным.
В предыдущие годы вопросы и темы были другими:
2017
• Навальный и его расследование в отношении премьера
• Поддержка Путина на выборах и комментарий по губернаторопаду.
2016
• Итоги парламентских выборов, в том числе низкая явка.
2015
• Расследование Навального по Чайке.
2014
• Растущий градус ненависти в обществе и "тотальное запретительство" (один из вопросов – от Сергея Брилёва).
2013
• Амнистия Ходорковского, Pussy Riot и узников "болотного дела"
• Бывший глава "Наших" Якеменко, который получал в Сбербанке 500 тыс. долларов
• Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции (тема Навального)
• Президентские амбиции Медведева.
2012
• Обыски у режиссёра Костомарова (после трансляции Медведев назвал "козлами" сотрудников СК РФ)
• Заявление о том, что лидер оппозиции должен проводить "ответственную политику"
• Дело Кашина.
Учитывая имена журналистов, задававших вопросы, удивительного в этом мало.
Явно домашняя заготовка. Ирада Зейналова (НТВ) возмутилась чиновниками, которые позволяют себе в последнее время недопустимые высказывания, как будто «новейший завет пишут». Что делать с этими «бревнами», спросила она Медведева.
Премьер, сказав, что это недопустимо и «нужно думать, прежде чем изрекать», вступился за товарищей по классу. «У нас 1 млн чел на госслужбе... и по большой части это преданные своему делу, хорошие люди»
Но нельзя сказать, что премьер не затронул ни одной острой темы: он упомянул о пенсионной реформе и школьных расстрелах, а также заявил, что в России есть проблема бедности - которую в ближайшем будущем собираются решать, потому что деньги, в общем-то, есть. Основные тезисы его выступления излагает телеграм-канал Совесть Силуанова:
Главные заявления Дмитрия Медведева во время ежегодной пресс-конференции:
Экономика России
- Россия имеет запас прочности благодаря заложенной в бюджет цене на нефть в $40 за баррель;
- Инфляция по итогам года составит 3,5%;
- Правительство нашло на нацпроекты 23 трлн рублей до 2024 года (22 трлн пойдут на социалку) – эти деньги будут получены за счет повышения НДС до 20%;
- У нас сильная экономика, с быстрыми темпами развития, но США вставляют нам палки в колеса;
- Налоговый маневр был принят, чтобы россияне могли позволить себе купить бензин. Решение о заморозке может быть продлено;
- Дедолларизация - мы сделаем все, чтобы подорвать доверие к доллару.
Пенсии
- Повышение пенсионного возраста - это выстраданное решение;
- Мы приняли наилучшее для граждан решение;
- Работающим инвалидам могут сохранить выплаты пенсий;
- Мы все это сделали для того, чтобы увеличить пенсионные доходы населения.
Борьба с бедностью
- Перед нами стоит цель в 2 раза снизить бедность в стране к 2024 году;
- Больше всего бедных среди многодетных семей, мы будет делать акцент на них;
- Реальные доходы населения вырастут в 2018 году на 1,1%, а зарплаты на 7,7%, и не важно, что у кого-то это +100 рублей, а у кого-то +100.000 рублей, главное, что в целом показатель растет;
- Бедность - это постыдное явление для нашей страны;
- Реальные доходы у нас растут быстрее, чем в других странах.
Здравоохранение
- У нас дефицит врачей 22.000 человек, зато много врачей в частных клиниках. Мы будем закрывать его за счет обучения новых врачей;
- Уход в частную клинику - выбор кажного человека;
- Врачи вместо того, чтобы заниматься пациентом, занимаются бюрократией, но со временем этот вопрос будет решен;
- Дефицита лекарств и роста цен на них из-за введения новых маркировок не будет.
Что делать с расстрелами в школах
- Это мировая проблема, но нужно ее решать в России в рамках нашей страны;
- Главное в воспитании ребенка - это семья: если ребенок уткнулся в компьютер, то обязанность родителей спросить, чего он там торчит. То же самое должны делать в школе;
- Виновны в этой ситуации родители, школа и государство.
Прочее
- У нас беспрецедентная ситуация с безработицей - 4,7%;
- Чтобы китайцы не вывозили лес, мы подумаем над маркировкой бревен, мы будет понимать, кто и когда срезал каждое бревно, но вводить запрет на поставки леса в Китай мы не будем;
- Мы думаем начать бороться с незаконными свалками, а также увеличить процент переработки с 10% до - в ближайшее время мы примем решение;
- Что делать с обнаглевшими чиновниками, которые делают идиотские заявления? - Нужно мозги включать.
- На ЧМ-2018 мы потратили млрд рублей, а получили на 200 млрд больше + инфраструктуру, которую будем эксплуатировать десятилетия.
Планы на 2019 год
Начать Новый год с гимна Российской Федерации, а потом покататься на лыжах в Сочи.
Экономические итоги года – этот год в целом был позитивным, а общение с людьми помогает мне принимать важные решения.
Интересно, а наши вожди в школе вообще учились? Они в курсе, что по законам математики нельзя что либо уменьшить более чем на 100%? В два или в три раза можно сократить, но на 200% нельзя. Повысить - нет проблем, но уменьшить на 200%?! Или как? Что скажут люди, лучше меня знакомые с математикой?
Они будут получать отрицательные доходы.
Кроме того, премьер-министр заявил, что Россия может попробовать накормить не только собственное население, но и всю планету - настолько хорошо все стало с деньгами.
Дмитрий Медведев: "Нашей стране небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать" (с)
Запрета на хождение доллара, сообщил Медведев, в ближайшее время не будет, однако стране так или иначе предстоит дедолларизация, то есть сокращение долларовых активов и расчетов в долларах на государственном уровне - об этом уже упоминал в конце ноября Путин, когда говорил, что "доллар уходит от нас".
Слова Медведева, конечно, имели обратный эффект: комментаторы уже вовсю готовятся к худшему, в том числе к насильственному переводу долларовых вкладов в банках в рублевые и дополнительным сложностям при покупке и продаже валюты в обменниках.
Запрета не будет, будет много вопросов, "а где взял?", "а если найду?"...
Расчеты по картам между физическими лицами лучше прекратить и перейти на нал. Вот это точно, а иначе замаешься объяснять за что эти деньги ты получил. Не объяснишь - выдерут налог.
Подробно о планах государства по ограничению работы обменников валюты писал на днях паблик "Адские бабки":
Если у гражданина есть банковский счет и карта любой из международных систем, покупать наличные доллары ему нет надобности, считают в [Центробанке]. Пока обсуждаются два механизма. Во-первых, планируется заставить банки пройти новое лицензирование и закупить оборудование по идентификации гражданина. Такая мера уже может отсечь больше половины обменников, так как для них это нерентабельно. Во-вторых, те кто останутся, должны будут при обмене рублей на доллары составлять справку-отчёт, которая будет падать в ЦБ. Эти справки будут обрабатываться, и если у человека есть карта и счёт на момент обмена, то с него предлагается брать специальную комиссию, штраф за как бы незаконный обмен, "не имеющий экономического смысла".
Большинству комментаторов, впрочем, интервью премьер-министра показалось довольно бессодержательным.
Сартр. Тошнота
Это о центральном телевидении сегодня.
Чем порадовал Медведев? - тем, что продолжает читать книжки Пелевина, в том числе и его свежий роман "Тайные виды на гору Фудзи".
Чем не порадовал Медведев? Всем остальным сказанным...
Удивительная особенность речи Медведева: говорит, говорит какие-то слова, а ты чувствуешь, словно прыгнул в ворох мягких разноцветных кубиков - такие вороха устроены в торговых центрах для развлечения детей, - и вроде тебе приятно, и кубики красочные, а встать на ноги не получается - проваливаешься.
И ведь знал: аттракцион.
И бесишься, что зачем-то прыгнул в эти кубики.
Полтора часа разговора с премьером ни о чем. Единственное, чему можно порадоваться, что под Медведева в эфире резервируют всего полтора часа. А не 4+ , как под Путина.
Работал, работаю и буду работать премьер-министром. Краткое содержание сегодняшнего телевизионного интервью Медведева.
Ищем сотрудника для заполнения вакансии на государственной службе. Зарплата приличная, соцпакет неплохой. Знания и умения не требуются. Работать один день в году. И то языком.
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