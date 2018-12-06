Британский парламент раскрыл внутренние документы Facebook

Британский парламент обнародовал в среду более 200 страниц внутренних документов компании Facebook. Из них следует, что в 2012 году глава корпорации Марк Цукерберг выражал уверенность в том, что ни при каких обстоятельствах не столкнется с утечкой данных пользователей от одного разработчика к другому. Через три года данных 87 миллионов аккаунтов незаконно оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica. Об этом сообщает Reuters.

Из документов Facebook следует целый ряд других выводов.

Как выяснилось, ограничивая доступ создателей приложений к базе данных пользователей, корпорация сделала исключение для крупных компаний, таких как Netflix, Airbnb, Lyft и Badoo.

Кроме того, руководство Facebook обсуждало вопрос о том, как скрыть от пользователей сбор данных об их звонках и сообщениях. Дело в том, что операционная система должна была бы предупреждать пользователей о подобных намерениях Facebook. Компании, по всей видимости, удалось обойти эту проблему: многие пользователи сталкиваются с таргетированной рекламой, которая является прямым следствием слежки за их активностью в соцсети.

Наконец, Facebook активно боролся с конкурентами. Как следует из внутренней переписки, в январе 2013 года Facebook отключил сервис Vine от службы поиска "друзей", чтобы не дать ему эксплуатировать ресурсы соцсети. Это произошло после того, как сервис был запущен в Twitter. Цукерберг лично одобрил это решение.

В конце ноября британские законодатели получили доступ к внутренним документам Facebook от американского предпринимателя Теда Крамера из компании Six4Three, ведущей судебную тяжбу с Facebook. Тогда же в британском парламенте прошли слушания, в ходе которых компания Facebook рассказала депутатам о мерах, направленных на повышение безопасности соцсети, борьбу с дезинформацией и ложными новостями. Цукерберг отказался явиться на заседание и отправил вместо себя вице-президента по стратегии Ричарда Аллана.