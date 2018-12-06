Документальное кино Радио Свобода будет показано на "Артдокфесте"

В Москве и Петербурге в четверг начались показы фильмов XII международного фестиваля документального кино "Артдокфест". В общей сложности зрителям в течение недели будут представлены около 200 работ режиссеров-документалистов из разных стран.

Конкурсная программа "Артдокфеста" была, в отличие от практики предыдущих лет, показана в этом году не в России, а в Латвии, в рамках Рижского международного кинофестиваля. По заявлению президента фестиваля режиссёра Виталия Манского, смена главной площадки с Москвы на Ригу произошла "в силу огромного давления цензуры и сложностей внешней политики России". Фильм закрытия "Артдокфест-2018" (он будет представлен публике 12 декабря) - лента Манского "Свидетели Путина".

9 декабря в 21:30 в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь" (зал номер 8) состоится специальный показ фильмов проекта документального кино Радио Свобода "Признаки жизни". В программе - фильм Сергея Хазова-Кассиа "Тыл", лента "Последний день" Андрея Киселева и Тани Вихревой и картина "Люся в стране чудес" Андрея Киселева. Еще несколько работ Радио Свобода - в частности, полная версия фильма "Детство, лето и война" Александра Расторгуева, "Последний матч" Антуана Каттина, "В поисках Пуругвая" Марии Павловой и другие - представлены в разных программах фестиваля.

Русская служба Радио Свобода занимается развитием проекта документального кино с 2015 года, выпуская в год около 70 лент на актуальные общественно-политические темы. Фильмы проекта "Признаки жизни" неоднократно становились участниками крупных российских и международных кинофестивалей.

"Артдокфест" впервые был проведён в Москве в 2007 году как открытый российский фестиваль документального кино. Это самый крупный в России форум неигрового кино - по количеству фильмов, сеансов и объему деловой программы.

Подробнее о фестивале "Артдокфест" и участии в нем Радио Свобода читайте здесь.