Мосгорсуд освободил основателя "Смотра.ру" Давидыча

Мосгорсуд удовлетворил жалобу на приговор основателю сайта "Смотра.ру" Эрику Китуашвили, более известного как Давидыч, и освободил его из-под стражи. Сам Китуашвили участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Суд признал истекшим срок давности привлечения осуждённого к уголовной ответственности по двум эпизодам мошенничества.

Гражданскую жену Китуашвили Анну Каганскую, также проходившую по этому уголовному делу и приговорённую к трём годам и двум месяцам колонии, суд тоже освободил от наказания.

В октябре Давидыча приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии по делу о мошенничестве. По версии следствия, он со своей гражданской женой и ещё несколькими сообщниками инсценировал угон четырёх автомобилей и получил по поддельным документам деньги от страховых компаний. По оценкам следователей, сумма страховых выплат превысила 8 миллионов рублей.

Позже Верховный суд признал незаконными почти два года ареста Китуашвили. Тогда адвокат видеоблогера указал, что его подзащитному осталось отбыть за решеткой совсем недолго: Давидыч был задержан в феврале 2016 года и провел всё это время в СИЗО, где по закону день считается за полтора дня, проведённых в колонии. Ориентировочно блогер должен был выйти на свободу в начале 2019 года.

Китуашвили и Каганская вину не признавали. Они считают дело сфабрикованным. Видеоблогер, в частности, утверждает, что его арест стал местью за ролики, раскрывающие коррупцию в рядах сотрудников дорожной полиции.

Эрик Китуашвили стал известен благодаря созданным им порталу "Смотра.ру" и каналу на Youtube, который был посвящен автомобильной тематике. Канал имеет более двух с половиной миллионов подписчиков и более 500 миллионов просмотров. Давидыч также сотрудничал с проектом "СтопХам", организованным комиссаром прокремлевского движения "Наши" Дмитрием Чугуновым.