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Власти Парижа закроют Эйфелеву башню из-за акций протеста

Акция протеста, 1 декабря 2018 г.

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Власти Парижа в субботу закроют для посетителей Эйфелеву башню из-за акций протеста против повышения цен на топливо. Мэрия опасается беспорядков, из-за чего владельцев магазинов и ресторанов на Елисейских Полях призвали также приостановить свою работу. Все массовые мероприятия, назначенные на субботу, отменены.

Около десяти парижских музеев, включая Лувр, на фоне демонстраций пообещали закрыться в субботу. Их администрация опасается актов вандализма со стороны манифестантов. Кроме прочего, владельцев бизнеса в ряде районов Парижа попросили принять дополнительные меры безопасности, в частности, провести инструктаж с сотрудниками.

Акция протеста перед Триумфальной аркой, 1 декабря 2018 г.
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Во Франции третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от увеличения налогов на автомобильное топливо. Манифестации организовало движение так называемых "жёлтых жилетов".

В демонстрации в Париже в прошлую субботу участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек; протесты во французской столице перешли в крупные беспорядки. Пострадали более 130 человек, около четырехсот были задержаны. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков, также серьёзно пострадала Триумфальная арка. Мэрия Парижа оценила ущерб в 3–4 миллиона евро.

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