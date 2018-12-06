Роскомнадзор заблокировал сайт издания "МБХ-медиа", принадлежащий Михаилу Ходорковскому. При попытке открыть страницу mbk.news российские пользователи видят надпись "доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен".

Из реестра Роскомнадзора следует, что ресурс заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Это то же требование ведомства от 20 февраля 2018 года, по которому ранее был заблокирован другой сайт "МБХ-медиа" - mbk.media. Адвокат Сергей Бадамшин в беседе с изданием отметил, что mbk.news не является зеркалом mbk.media, поэтому ссылку не следовало блокировать.

6 октября Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал "зеркало" сайта "МБХ-медиа", а к основному сайту доступ закрыли еще в феврале. Также надзорное ведомство требовало от "Яндекс.Дзен" ограничить доступ к каналу онлайн-издания.

Информационный проект "МБХ-медиа" запустили в конце декабря 2017, после того как был заблокирован сайт "Открытой России". Работу над проектом ведет редакция "Открытой России", а принадлежит сетевой ресурс лично Михаилу Ходорковскому.