Сервис "Яндекс.Дзен" ограничил выдачу материалов "МБХ медиа", заблокированного Роскомнадзором. В сервисе объяснили, что такое решение приняли из-за материалов, где есть "детальные описания происшествий".

В "МБХ медиа" утверждают, что речь идет о текстах про пытки в колониях, гибель военнослужащих на учениях и издевательствах над животными. "Яндекс.Дзен" предложил редакции издания убрать эти материалы с сайта или отредактировать их. Тогда ограничения снимут. Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло считает, что сервис принял такие меры под давлением, сразу после блокировки сайта.

6 октября Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал "зеркало" сайта "МБХ медиа", а к основному сайту доступ закрыли еще в феврале. Также надзорное ведомство требовало от "Яндекс.Дзен" ограничить доступ к каналу онлайн-издания.

Информационный проект "МБХ медиа" запустили в конце декабря 2017, после того, как был заблокирован сайт "Открытой России". Работу над проектом ведет редакция "Открытой России", а принадлежит сетевой ресурс лично Михаилу Ходорковскому.