СМИ: Трамп назначил Хизер Нойерт на пост посла США в ООН

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на пост посла США в ООН. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. Позднее сообщение о номинации Нойерт передали Reuters и еще ряд изданий.

По данным Fox News, утром 7 декабря Трамп опубликует подтверждение этой информации в своем твиттере. Месяц назад Трамп сообщил журналистам, что предложил Нойерт занять этот пост.

48-летняя Нойерт, как пишет Bloomberg, - "нестандартный выбор" на должность постоянного представителя США в ООН, учитывая её небольшой опыт работы на высоких государственных должностях.

До того, как стать пресс-секретарем Госдепартамента, Хизер Нойерт долгое время работала корреспондентом на телеканале ABC News. Затем она перешла на Fox News. Там Нойерт предложили стать ведущей одного из любимых телевизионных шоу Дональда Трампа, Fox and Friends ("Fox и Друзья").

Нынешний постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в октябре сообщила, что собирается подать в отставку до конца этого года. Тогда она заявила, что будет поддерживать президента на новой работе вне нынешней администрации США.Однако в середине ноября The New York Times писала, что Хейли может сменить Макла Пенса на посту вице-президента США.