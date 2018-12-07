Генерал Данфорд: Вашингтон может не продлить договор СНВ-3

Если Россия продолжит нарушать Договор о ликидации ракет средней и меньшей дальности, Соединённые Штаты откажутся от продления договора СНВ-3, который ограничивает стратегические ядерные арсеналы США и России. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

По словам Данфорда, решение о судьбе договора будут принимать политики, однако он как военный не сможет рекомендовать продление СНВ-3 "на фундаменте несоблюдения договора о ракетах средней и меньшей дальности".

Договор СНВ-3 был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также пропорциональное сокращение их носителей, таких как межконтинентальные баллистические ракеты.

Договор предусматривает возможность продления на 5 лет по соглашению сторон. Если он не будет продлён, то, как отмечает Reuters, будут сняты все лимиты на расширение арсенала наступательного ядерного вооружения.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию в нарушении подписанного ещё в 1987 году договора о ракетах средней и меньшей дальности. Накануне заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон призвала Москву отказаться от ракеты 9М729, параметры которой, по утверждениям Вашингтона, нарушают этот договор.

Ранее госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней на то, чтобы привести свои действия в соответствие с договором. В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он обвинил Россию в нарушении соглашения. Договор, подписанный в 1987 году, запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Москва отвергает обвинения в нарушении соглашения. Российские власти называли "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".