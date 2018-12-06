В Вашингтоне призвали Россию отказаться от ракеты 9М729, дальность которой нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила, что данная ракета имеет радиус действия до 5500 километров.

Ранее посол США в Москве отметил, что Вашингтон не видит в российской стороне надежного партнера по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Джона Хантсмана, Россия не показала намерения вернуться к соблюдению соглашения. Дипломат подчеркнул, что США обсуждали с Москвой вопрос соблюдения договора около 30 раз за пять лет.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он обвинил Россию в нарушении соглашения. Договор, подписанный в 1987 году, запрещает развертывание крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Москва отвергает обвинения в нарушении соглашения. Российские власти называли "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".