Московские депутаты требуют не вывозить мусор в другие регионы

Более ста московских муниципальных депутатов, большинство из которых представляют партию "Яблоко" обратились с требованием к властям не вывозить мусор из Москвы в другие регионы, а вместо этого внедрять современные технологии переработки бытовых отходов.

В открытом письме они назвали инициативу правительства Москвы и министерства природы России "безнравственной и политически безответственной". Решения, в которых приоритетными объявляются интересы жителей столицы в ущерб жителям других регионов России, не имеют права на существование. Такой способ обращения с отходами наносит непоправимый вред экологии и здоровью граждан, усугубляет межрегиональное неравенство и усиливает социальную напряженность в российском обществе, говорится в обращении.

"Получается, что страна делится на людей первой категории, которые живут в Москве, и всех остальных – [живущих] в Замкадье. Оттуда забираются деньги, а туда отправляется мусор", - заявил ранее на парламентском часе в Госдуме заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков .

Ранее жители Архангельской области, протестующие против ввоза в регион московского мусора, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они требуют отставки губернатора и отмены строительства технопарка "Шиес", на территорию которого планируется свозить отходы. В минувшее воскресенье на митинг протеста вышли тысячи жителей региона.

Из опубликованного расследования "Медузы" следует, что после заморозки московских и подмосковных свалок больше 6,6 миллиона тонн отходов будут ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области.