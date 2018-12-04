Протестующие против ввоза мусора из Москвы обратились к Путину

Жители Архангельской области, протестующие против ввоза в регион московского мусора, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они требуют отставки губернатора Игоря Орлова и отмены строительства технопарка "Шиес", на территорию которого планируется свозить отходы.

В пресс-службе президента заявили, что видели обращение в СМИ, но Кремль еще не сформировал свою позицию по обращению жителей, пишет РБК.

В минувшее воскресенье на митинг против ввоза в Архангельскую область мусора из Москвы и Подмосковья вышли тысячи местных жителей. Они требуют отставки губернатора, поскольку именно под его председательством был утвержден инвестиционный проект по созданию мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес.

Из опубликованного ранее расследования "Медузы" следует, что после заморозки московских и подмосковных свалок больше 6,6 миллиона тонн отходов будут ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области.