Мэрия Южно-Сахалинска запретила митинг против передачи Курил

Администрация Южно-Сахалинска не согласовала митинг против передачи Курильских островов Японии, запланированный на 15 декабря сахалинским обкомом КПРФ, сообщает издание Sakh.com.

По словам организаторов, директор департамента внутренней политики администрации Дмитрий Хайбриев подписал отказ, потому что в тот же самый день на той же площади с утра до вечера будет идти мероприятие, посвященное международным играм "Дети Азии".

По информации агентства, никакого мероприятия на площади Победы не планируется.

Обкому КПРФ не предложили альтернативной площадки для проведения митинга. Организаторы заявили, что отправят повторное письмо с требованием согласовать митинг или люди выйдут на площадь без согласия администрации.

14 ноября после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.