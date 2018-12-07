Видео задержания старшеклассников вызвало возмущение во Франции

Во Франции - на фоне массовых протестов так называемых "жёлтых жилетов" - разгораются протесты учеников старших классов и преподавателей лицеев.

По сообщению агентства France Press, в четверг протесты охватили около 280 школ, учащиеся которых протестуют против образовательной реформы, в частности против ужесточения условий приёма в университеты. В нескольких городах произошли столкновения участников протеста с полицией.

Возмущение в социальных сетях и среди оппозиционных политиков вызвало видео из лицея имени Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Мант-ля-Жоли. На видеокадрах несколько десятков подростков и молодых людей, задержанных полицией, стоят во дворе школы на коленях.

Действия полиции подверг критике и ряд представителей правящей партии "Вперёд, республика". Министр образования Жан-Мишель Бланкер назвал кадры "шокирующими", однако отметил, что задержанию предшествовали столкновения с полицейскими, в которых участвовали не только лицеисты. Всего было задержано 146 человек, в ходе беспорядков сожжены два автомобиля.

Газета Le Monde пишет, что практически все задержанные - несовершеннолетние. На субботу в Париже намечены новые выступления "жёлтых жилетов", представители которых считают недостаточными уступки, на которые пошло правительство, отменив планировавшееся повышение тарифов на топливо. Протестующие обвиняют правительство в падении жизненного уровня и требуют отставки президента Эммануэля Макрона. В минувшую субботу в центре Парижа произошли беспорядки, были разгромлены магазины, сожжены машины, пострадали более 100 человек, задержаны сотни. Полиция готовится к волне насилия и в предстоящую субботу. Будут закрыты некоторые музеи, отменены футбольные матчи.