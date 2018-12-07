Парламент Австралии принял законопроект, обязывающий интернет-компании предоставлять спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям. Согласно требованиям документа, интернет-компании должны предусмотреть в своих продуктах возможность взламывать переписку пользователей по запросу государства. Противники законопроекта уверены: если доступ к зашифрованной информации создаётся для спецслужб, он автоматически передаётся и преступникам.

Закон о доступе к данным — самый жёсткий в западных странах, пишет Reuters. Он предусматривает штраф до 10 миллионов австралийских долларов (480 млн рублей) для компаний и тюремный срок для частных лиц, отказавшихся передать данные, связанные с подозрением в незаконной деятельности.

Правительство Австралии заявило, что законопроект необходим для защиты национальной безопасности и противодействия организованной преступности. Спецслужбам необходимо будет получать ордер на доступ к персональным данным.

Технологические компании уверены: создание скрытого доступа к данным для спецслужб позволяет получить его для всех. С точки зрения критиков законопроекта, в цифровом мире невозможно дать доступ к закрытой информации только для “хороших парней” — им непременно смогут воспользоваться и преступники. “Этот законопроект может поставить под угрозу безопасность данных австралийцев”, — заявили в австралийском альянсе “Группа диджитал-индустрии”, в который входят Facebook, Apple, Google, Amazon и Twitter.

Австралийский закон опаснее, чем российский

В июле 2016 году в России был принят Закон Яровой — требующий от операторов связи хранить информацию пользователей, а от владельцев мессенжеров — предоставлять доступ к зашифрованной переписке. Документ ввел ответственность за использование несертифицированных средств шифрования информации. Однако согласно разъяснению ФСБ, это касается только тех сервисов, через которые могут передавать государственную тайну. От компаний, предоставляющих услуги по обмену зашифрованной информацией, потребовали передавать спецслужбам ключи шифрования.

Однако эксперты разъяснили, что это требование закона часто является неисполнимым — современные методы сквозного шифрования предполагают, что информация кодируется на устройствах пользователей, и у компаний просто нет ключей, которые она должна передать.

Австралийский закон требует от интернет-компаний создать технологическую возможность для внедрения спецслужб в переписку с условием, чтобы пользователи не знали, что в их переписку вмешались, — пишет BBC. “Любые уязвимости только ослабят существующую схему шифрования, что поставит под угрозу невинных людей, — предупреждает преподаватель Школы компьютерных и информационных систем Университета Мельбурна Крис Кулнэйн. — Такие уязвимости могут быть использованы и злоумышленниками”, — предупреждает эксперт.

“Принятие такого закона и его вступление в силу — это опасный прецедент, который в худшем случае сделает так, что в Австралии многие сервисы и устройства могут стать недоступными, а в еще более худшем случае — этот метод будет взят на вооружение и в других странах”, — отмечает автор блога о безопасности в интернете Алекс Пацай.