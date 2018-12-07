Виктор Вексельберг в 2017 году встречался с юристом Трампа

В США спецпрокурор Роберт Мюллер в пятницу, как ожидается, опубликует новые документы, имеющие отношение к расследованию предполагаемых связей бывших сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

Речь идет, предположительно, о расширении обвинений в адрес бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта, которого Мюллер ранее обвинил в нарушении условий "сделки со следствием".

Также должно быть опубликовано обвинительное заключение в адрес бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, который на прошлой неделе признался в даче ложных показаний. Коэн, в частности, рассказал о планах строительства небоскрёба Trump Tower в Москве и своих переговорах о нём с российскими чиновниками. Ожидается, что в новых документах могут содержаться подробности этой истории – а возможно, и других случаев контактов окружения Трампа с российскими представителями.

Агентство Bloomberg в пятницу опубликовало материал о российском миллиардере Викторе Вексельберге, который, как утверждается, несколько раз встречался с Коэном – до и после вступления Трампа в должность президента. Утверждается, что на первой встрече в январе 2017 года Вексельберг обсуждал "планы улучшения отношений России и США". Представитель Вексельберга, против которого в апреле этого года были введены санкции США, подтвердил факт встреч, но сказал, что двусторонние отношения на них не обсуждались.

Сам Трамп в пятницу в твиттере вновь подверг резкой критике расследование Мюллера, которое он считает пристрастным. Трамп прокомментировал и предстоящие сегодня в Палате представителей слушания с участием бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого президент уволил – оказав, как утверждают демократы, тем самым давление на расследование.