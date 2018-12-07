Роскомнадзор заблокировал сайт предвыборного проекта Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт нового предвыборного проекта Алексея Навального "Умное голосование" (2019.vote). Ведомство внесло сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. С 7 декабря российские провайдеры должны ограничивать доступ к сайту.

Согласно данным сайта реестра, сайт проекта Навального внесён в него решением Таганского районного суда Москвы от 4 декабря за нарушение законодательства о персональных данных.

В конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote, заявил газете "Ведомости" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Служба обнаружила на сайте многочисленные нарушения законодательства, утверждает он. Форма для сбора данных, используемая на 2019.vote для получения согласия граждан на обработку данных, не соответствует критериям законодательства. На сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, а данные граждан хранятся за границей, что запрещено законом, утверждает Ампелонский.

Навальный объявил о запуске проекта "Умное голосование" в конце ноября. Политик предложил противникам "Единой России" голосовать за оппозиционного кандидата, у которого будут лучшие шансы на победу. Определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального по разработанным ей критериям.