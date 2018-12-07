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В море корабли не разошлись. И не собираются

Президент Украины Петр Порошенко (справа) во время посещения воинов-десантников в День Вооруженных сил Украины 6 декабря 2018

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Министр обороны Украины обещает новые переходы в Азовское море

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские военнослужащие будут продолжать переходы в Азовское море, "когда будут к этому готовы". Означает ли это новые конфликты? Обсуждают военные эксперты Вадим Лукашевич, Виктор Гладышев (оба Россия), Игорь Романенко и Юрий Бутусов (оба Украина), политолог Андрей Окара (Россия). Ведущая Елена Рыковцева

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