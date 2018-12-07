В море корабли не разошлись. И не собираются

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские военнослужащие будут продолжать переходы в Азовское море, "когда будут к этому готовы". Означает ли это новые конфликты? Обсуждают военные эксперты Вадим Лукашевич, Виктор Гладышев (оба Россия), Игорь Романенко и Юрий Бутусов (оба Украина), политолог Андрей Окара (Россия). Ведущая Елена Рыковцева