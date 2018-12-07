Выжить на пять тысяч. Жизнь в гараже. Истязал себя сам

Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

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Истязал себя сам. Почему заявители о пытках в колониях отказываются от жалоб.

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Марьяна Торочешникова: Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев известен своей принципиальной позицией по вопросам, связанным с защитой прав граждан. Он одним из первых в России обратил внимание на бесправие заключенных и начал рассказывать о пытках в российских колониях и тюрьмах. В этом году благодаря сотрудникам Фонда "Общественный вердикт", обнародовавшим шокирующее видео пыток в одной из ярославских колоний, о проблеме издевательств над заключенными заговорили и федеральные средства массовой информации.

На этой неделе в знак протеста против бесчеловечных условий содержания семеро заключенных якутской колонии зашили себе рты. У них нет зимней одежды, а сейчас в Якутске минус 32, и спать приходится на полу. Новые свидетельства пыток правозащитники обнаружили и в пенитенциарных учреждениях Владимирской области. Однако заявители от жалоб отказались.

Со мной в студии – правозащитник, координатор "Руси сидящей" Сергей Шаров-Делоне.

Скажите, пожалуйста, почему заключенные отказываются от своих жалоб? Можно ли предполагать, что они действительно занимались членовредительством - и таким образом хотели добиться каких-то себе преференций? Или все-таки было какое-то давление со стороны сотрудников учреждений?

Сергей Шаров-Делоне: Человек, который находится в зоне, прав никаких не имеет – если мы говорим честно о том, что творится в наших зонах. Потому что люди, которые оказываются в зоне, они оказываются в полной, абсолютной зависимости от администрации колонии. И единственный способ бороться против этого – это то, что случилось в Ярославле, когда, с одной стороны, было невероятное мужество ребят: они заявили о пытках, которые реально были, и они стояли до конца. Как бы их ни прессовали, как бы им ни угрожали, они стояли до конца. С другой стороны, была максимально плотная и активная поддержка снаружи. С Ирой Бирюковой из "Общественного вердикта" мы ездили в Ярославль несколько раз в неделю по конкретно возникавшим случаям. Только такая связка дает возможность... и то далеко не всегда, прямо скажем, но хоть какой-то шанс на то, что прямые преступления сотрудников колоний, администрации колоний будут раскрыты. И должны сложиться хорошие условия, должны сложиться обстоятельства: появилось видео, появились свидетельства людей, которые вышли из колонии, и так далее. Только такая связка дает хоть какой-то шанс. Потому что во всех остальных случаях давление на заключенных... А они находятся в полной зависимости от администрации колонии.

Марьяна Торочешникова: Даже есть такая поговорка: главное – не сколько сидеть, а как. А после того, как случился скандал с ярославской колонией, что-то предпринимала Федеральная служба исполнения наказаний для того, чтобы предотвратить подобное? Они же обещали проверить все видеокамеры, все видеорегистраторы, которые есть на их сотрудниках. Тем не менее можно слышать о том, что пытки, издевательства и бесчеловечное обращение продолжаются. Значит, это не работает?

Сергей Шаров-Делоне: Конечно, это не работает. Потому что это же система. А пытки – это основа этой системы. Естественно, в критических ситуациях они будут сдавать своих, что они и сделали в Ярославле. Все-таки 16 человек из сотрудников ИК-1 и ИК-8 в Ярославле сидят, их уже списали, конечно, они получат сроки. Но ведь ничего же не меняется.

Марьяна Торочешникова: Просто там отступать уже было некуда.

Сергей Шаров-Делоне: Да. Но при этом до сих пор не посажены ни начальник УФСИНа, ни его заместитель, которым, по свидетельствам сотрудников колонии, эта запись и предназначалась, которая попала в СМИ. Это же своего рода отчет об успешно проделанной работе. Они ее видели, они ее поддержали, они никаких мер не приняли. Год уже прошел с тех пор. Она их вполне устроила. И до сих пор они еще не сидят. Они по-прежнему прекрасно себя чувствуют.

Марьяна Торочешникова: И у прокуроров все хорошо, которые проверяли...

Сергей Шаров-Делоне: А у прокуроров вообще всегда все хорошо. Ведь это система, которая работает именно так. Сейчас рыбинские колонии – это тот же Ярославский УФСИН - проверили на СПИД: половина заключенных больна СПИДом.

Марьяна Торочешникова: ВИЧ-инфицированы и нуждаются в терапии.

Сергей Шаров-Делоне: Да. То есть из трех отрядов, а каждый отряд – это человек 100-120, то есть 350 человек, 150 оказались инфицированными СПИДом. При этом Руслан Вахапов, один из наших подзащитных, который отсидел, который подвергался пыткам, который боролся против них, он выстоял. Сейчас он является координатором "Руси сидящей" в Ярославле. Руслан Вахапов говорит, что за 5,5 лет, которые он отсидел, ни разу их не проверяли на СПИД. То есть картина заражения выявилась не сейчас, она давно накапливалась. А ведь это что означает, когда такое количество – половина? Там сидит много людей по 228 статье "За распространение и хранение наркотиков". Но по большей части это же конопля, каннабис, а не героин. А ВИЧ-инфицированные – это те, кто колется, это героин, в том числе. Это один из важных источников инфекции. И это означает, что в эту колонию существует стабильный поток наркотиков, причем тяжелых наркотиков - героина, который никаким образом не может проходить в колонию, кроме как через сотрудников колонии. Но никто же не расследует, с какой стати там такое количество героина.

Марьяна Торочешникова: А почему это не интересует полицию?

Сергей Шаров-Делоне: Потому что у нас все поставки наркотиков в стране "крышуются" либо полицией, либо органами ФСБ.

Марьяна Торочешникова: Это ваше личное оценочное мнение – чтобы вас не привлекли к ответственности.

Сергей Шаров-Делоне: Пусть привлекают! Но это на самом деле так. Поэтому, конечно, они не расследуют эти вещи. Поэтому мы все видим, как распространители мелких доз попадаются по 228-й статье, но никогда не попадаются главари этой системы. Ну, не себя же самих сажать.

Марьяна Торочешникова: Но если люди оказываются во власти администрации колонии, которая, может быть, поставляет им с воли за какие-то барыши и гонорары мобильные телефоны, наркотики, алкоголь, а если вспомнить историю с Цеповязом, то омаров и прочее... Кстати, привлекли к дисциплинарной ответственности, насколько я понимаю, руководство местного Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Но если им нужно отстоять какое-то свое право даже не перед администрацией колонии, а просто обжаловать приговор суда, пожаловаться на что-то в Европейский суд по правам человека, не связанное с администрацией, им в этом препятствуют?

Сергей Шаров-Делоне: Не очень. Если в колонии видят, что то, что обжалуют заключенные, не касается их самих, а касается суда, предварительного следствия и так далее, то они не особо даже этому препятствуют: "Это не по нашей статье, поэтому нам все равно". А вот когда касается колонии, то да.

Марьяна Торочешникова: Если что-нибудь про содержание, то тут начнут прессовать.

Очень много было разговоров о том, что все зоны в России делятся на так называемые "красные" и "черные", где-то сидится хуже, где-то лучше. Сейчас остается это разделение? Или все колонии можно считать большой "черной" зоной в смысле соблюдения прав человека?

Сергей Шаров-Делоне: "Красные" и "черные" – это не соблюдение прав человека, а кто командует в этой колонии – администрация или "воры в законе". Сейчас нет ни одной "красной" зоны чисто, ни одной "черной" зоны чисто. Они все смешанные: какие-то "краснее", какие-то "чернее". Это связано с тем, что в зоны пришел нелегальный бизнес. По тем данным, которыми располагает "Русь сидящая", любой начальник колонии после всех "откатов" наверх и вниз 5 миллионов рублей каждый месяц имеет.

Марьяна Торочешникова: Неплохая прибавка к зарплате!

Сергей Шаров-Делоне: Поэтому все колонии стали промежуточными, тут наблюдается сложный баланс. Любой начальник колонии старается выжать максимум, а уж какими способами... И у нас появилась третья категория колоний, которой раньше не было, - это "зеленые" зоны. Это те зоны, в которых накопилась критическая масса мусульманских заключенных, где начинают править мусульманские уммы. Это своего рода "черные" зоны, где правят заключенные реально, только очень специфические, потому что это мусульманские...

Марьяна Торочешникова: Они насаждают свои традиции?

Сергей Шаров-Делоне: Да. И в них сидеть не мусульманам очень тяжело, а мусульманам в некотором смысле даже легче. Потому что уммы, как любой "общак", помогают своим заключенным, своим подельникам, сидельцам. Но это очень сложная проблема, потому что как только в них оказываются люди не исламского вероисповедания, для них это становится очень тяжелой зоной, они сразу же оказываются людьми "второго сорта".

Марьяна Торочешникова: На протяжении многих лет Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, декларирует, что она пытается бороться с субкультурой в российских колониях и все-таки приближаться к идеалам, к рекомендациям соблюдения прав человека для заключенных, но у них не выходит. Чем это можно объяснить?

Сергей Шаров-Делоне: Потому что они только декларируют это. Они прекрасно это используют. Прекрасный пример – ярославская колония номер 1, о которой было знаменитое видео в "Новой газете"...

Марьяна Торочешникова: С Евгением Макаровым.

Сергей Шаров-Делоне: Мой подзащитный Иван Непомнящих был одним из борцов против пыток, которые выстояли до конца. Как только они начали бороться, они сразу же оказались в ШИЗО. А в ШИЗО они все голодали, потому что им дают еду в пробитой посуде – в посуде для "опущенных". Администрация это делает сознательно – она тем самым насаждает эту субкультуру. Все заключенные отказываются есть из такой посуды. А вся горячая еда сплавлялась свиньям, которые были нелегальным бизнесом начальника колонии.

Марьяна Торочешникова: А начальство в Москве знает об этом? Тут же не дураки сидят, они же понимают, что там что-то происходит, что постоянные жалобы и правозащитники чего-то требуют все время. Уж пора бы, наверное, прекратить все это. И наверное, должно быть стыдно руководителю ФСИН за то, что тут пытки, там рты себе зашивают, здесь вены вскрывают...

Сергей Шаров-Делоне: Я думаю, что категория стыда к нашему руководству любому, не только к руководству ФСИН, совсем не подходит.

Марьяна Торочешникова: Но лишнее внимание тоже ведь не нужно.

Сергей Шаров-Делоне: Лишнее внимание не нужно, да. Но у меня есть глубокое внутреннее убеждение, что начальники колонии хорошо делятся наверх, что местные управления хорошо делятся наверх. Им, может быть, и не хочется такого внимания, но своя рубашка ближе к телу, да и доходы терять тоже не хочется. А доходы добываются таким образом.

Марьяна Торочешникова: И при этом сотрудники Службы исполнения наказаний бывают очень обидчивыми. Насколько я знаю, с "Русью сидящей" судится Управление...

Сергей Шаров-Делоне: Конечно. Но это некая потеря нравственного ориентира и правил приличия. Как раньше милиционеры считали "западло", как они говорили, 318-ю статью "Применение насилия по отношению к сотруднику полиции": "Он отмахнулся, он начал драться. Ну, у нас работа такая... Мы на то и есть милиция, что мы берем хулигана, который при этом отмахивается, дерется". А сейчас же 318-я – это самая любимая статья. Ровно то же самое и сотрудники УФСИНа. Людям, которые заявляли о пытках, а потом сдались, уже после их освобождения спокойно выдвигали статью о заведомо ложном доносе.

Марьяна Торочешникова: Или правозащитникам, которые рассказывают о каких-то беспорядках, предъявляют иски о компенсации морального вреда, о защите чести и достоинства.

Насколько я понимаю, на этой неделе как раз "Русь сидящая" отвечала по одному из таких исков...

Сергей Шаров-Делоне: Это очень смешные иски. Они пытаются всячески на нас нападать. Например, был замечательный иск, что мы не выполнили программу Всемирного банка по финансовой грамотности. Мы подали встречный иск, и нам было сказано, что мы сделали больше, чем нужно. Но на этом дело заглохло. То есть это смешные иски, но, конечно, они немножечко нервируют, они отвлекают от реальной работы, потому что на них приходится тратить время.

Марьяна Торочешникова: А в чем заключается реальная работа "Руси сидящей" в настоящее время? На чем вы акцентируете внимание?

Сергей Шаров-Делоне: Три основных вещи. Первая – самого разного рода помощь задержанным, их семьям и выходящим из заключения людям. Например, передача в зоны. У массы людей нет никого на воле, соответственно, им прожить в зоне... То есть зубная паста, нижнее белье, еда и так далее - простейшие вещи. Это встреча людей, которые выходят. Многие выходят, а у них нет ничего. То есть простейшая одежда на первый раз и помощь в каком-то устройстве в этом мире. Второе – это юридическая помощь. К сожалению, к "Руси сидящей" обращаются слишком поздно, когда уже очень трудно что-нибудь поправить – человек уже сидит или уже не изменить приговор. Но кассация или применять УДО – юридическая помощь. С юридической помощью связана и наша онлайн программа "Тюремный консультант", где мы выкладываем документы, варианты помощи, благодаря которым заключенные могут сами себе помочь. И третье – это наша программа "Школа общественного защитника", которой я руковожу в "Руси сидящей", которую мы ведем уже третий год. Это не только подготовка защитников, которые будут защищать в суде, но и в огромной степени помощь людям, которые могут помочь своим родным, попавшим в жернова системы, и избежать самых грубых ошибок, а может быть, даже и помочь. Потому что люди плохо понимают эту систему, естественно, и тут нет ничего зазорного. А понимание этой системы предохраняет от многих ошибок.

Марьяна Торочешникова: В том числе и от пыток, может быть.