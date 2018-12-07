Начальника амурской ФСИН наказали за привилегии для Цеповяза

В Амурской области главу местного управления Федеральной службы исполнения наказаний привлекли к дисциплинарной ответственности. Поводом послужили фотографии и видеозаписи, на которых осуждённый за массовое убийство Вячеслав Цеповяз ест в колонии икру, крабов и шашлыки, а также отдыхает в комнате с мягкой мебелью и телевизором.

В пресс-службе ФСИН журналистам заявили, что по итогам проверки наказан не только начальник, но ряд сотрудников ведомства. В службе исполнения наказаний также настаивают, что комната с телевизором, заснятая на видео, – не VIP-камера Цеповяза, а "комната психологической разгрузки".

Ранее стало известно, что на руководство амурской колонии №3, в которой сидит Цеповяз, завели уголовное дело о превышении полномочий.

Вячеслав Цеповяз – один из лидеров так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края. В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская, наказав таким образом не желавшего договориться с ними фермера Сервера Аметова. Жертвами преступления стали 12 человек – сам бизнесмен, его жена, их дети, а также их гости со своими детьми, находившиеся в этот момент в доме Аметова.

Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам заключения как организатора преступления. Родственники жертв были недовольны слишком мягким, по их мнению, приговором.