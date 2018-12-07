Трамп подтвердил, что назначит Уильяма Барра генпрокурором США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны. По словам главы Белого дома, Барр великолепно справится со своими обязанностями. Уильям Барр уже занимал должность генпрокурора при президенте Джордже Буше-старшем. Он также известен тем, что поддержал решение Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми.

В ноябре генпрокурор США Джефф Сешнз подал в отставку. В своём письме с просьбой об увольнении он отметил, что покидает свой пост по просьбе президента Дональда Трампа. Увольнение Сешнза связывают с его решением самоустраниться от расследования предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Россией. Президент ранее заявил, что назначил бы на должность кого-нибудь другого, если бы знал о планах Сешнза отказаться от участия в расследовании.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Москва свою причастность к вмешательству в демократические процессы в других государствах категорически отвергает. Трамп также заявляет, что никакого сговора не было и называет все подобные обвинения "охотой на ведьм".