Главой ХДС стала сторонница Меркель – Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На съезде в Гамбурге во втором туре голосования она набрала 517 голосов из 1001, опередив политического оппонента Меркель Фридриха Мерца.

Назначение Крамп-Карренбауэр на пост председателя ХДС, вероятно, не принесёт больших перемен в политике Германии, поскольку он – выдвиженка самой Ангелы Меркель. По мнению ряда политических экспертов Крамп-Карренбауэр сохранит лояльность политики своей предшественницы.

Меркель объявила об уходе с поста лидера партии в октябре. Она, однако, остаётся федеральным канцлером до следующих выборов в Бундестаг, которые должны пройти в 2021 году. Новый лидер ХДС, по всей вероятности, станет кандидатом от этой партии на пост канцлера на этих выборах. Меркель уже не будет баллотироваться на новый срок.

Крамп-Карренбауэр занимала пост премьер-министра немецкой земли Саарланд, она также была главой аппарата Христианско-демократического союза. Ещё до своего назначения Крамп-Карренбауэр выступала с критикой России. Она, в частности, заявила, что ответом на захват украинских кораблей в Чёрном море может стать запрет для российских судов, следующих из Азовского моря, заходить в европейские порты.